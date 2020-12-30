Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayısı düşmeye devam ediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener.
|30 Aralık 2020 19:03
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 30 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 415 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 4 bin 98 oldu, 20 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener. ' ifadelerini kullandı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|DSÖ: Aşı olanlar da seyahat ettiklerinde karantinaya alınmalı
30 Aralık 2020 17:10
|ABD'de aşı olan hemşire, 1 hafta sonra koronavirüse yakalandı
30 Aralık 2020 15:53
|Aşı gönüllüsü Profesör: Aşı güvenli, yaptırılabilir
30 Aralık 2020 15:14
|AstraZeneca aşısına AB onayı yakında mümkün görünmüyor
29 Aralık 2020 23:17
|Koronavirüse yenik düşen Nihal hemşire toprağa verildi
29 Aralık 2020 21:39
|Prof. Dr. Akova: Mutasyon ile bağışıklık oranı değişti
29 Aralık 2020 21:21
|Kovid-19'un kökenini araştıracak 10 kişilik ekip Vuhan yolcusu
29 Aralık 2020 21:19
|Bakan Koca: Çin aşısı yola çıktı, yarın Türkiye'de olacak
29 Aralık 2020 20:11
|Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Yılbaşı kritik eşik
29 Aralık 2020 19:30
|Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 783 yeni hasta tespit edildi
29 Aralık 2020 19:01