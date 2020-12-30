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Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayısı düşmeye devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener.
 30 Aralık 2020 19:03
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Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayısı düşmeye devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 30 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 415 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 98 oldu, 20 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener. ' ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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