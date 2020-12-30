1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. İlhan: Virüsün yüzde 80 ev içi bulaştan kaynaklı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüsün yüzde 80 ev içi bulaştan kaynaklandığını belirterek, yılbaşında dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. İlhan, "Çekirdek aile için dahi evde olabildiğince birinden uzak yaşamak, temastan kaçınmak doğru bir yaklaşım olacaktır" dedi.
 30 Aralık 2020 15:13
+Aa- Yazdır
Prof. Dr. İlhan: Virüsün yüzde 80 ev içi bulaştan kaynaklı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, koronavirüste rakamların 3 binler civarında seyretmesinin nedeninin ev içindeki bulaşın yaygınlığına bağlı olduğunu söyledi. İlhan, "Sahadaki filyasyon sonuçlarına baktığımızda yüzde 80 kadarının ev içi bulaşlardan kaynaklandığı gözüküyor. Bunu hem sahadaki filyasyon ekiplerinden hem de hastanemize başvuran kişilerden söylemek olanaklı. Vatandaşlarımızın bir bölümünün hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarını izin, birlikte olma zamanı olarak gördüğünü gözlemliyoruz. Bazı vatandaşlarımız akrabaları, eşi dostu, kuzenleri, kardeşleriyle cuma akşamı bir araya geliyorlar, pazartesi sabahına kadar aynı ortamda kalıyorlar. Bunun riski artırdığını bilmemiz gerekiyor. Zira hem maruziyet süresi uzun hem de içeride daha fazla kişi olduğu için bulaş ihtimali daha çok artıyor. Yanınızdaki arkadaşınızın, kuzeninizin, teyzenizin, ağabeyinizin, amcanızın koronavirüs pozitif olup olmadığını bilemezsiniz. Bu nedenle hemen hafta sonu akabinde yine hasta sayısının vaka sayısında artma eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz" diye konuştu.

'SEYAHATE ÇIKMAMAK GEREKİYOR'

Yılbaşındaki 4 günlük kısıtlama süresini bazı kişilerin tatil gibi gördüğünü söyleyen Prof. Dr. İlhan, "Bu süreyi ne kadar çekirdek ailemizle beraber geçirirsek riskin o kadar az olacağını bilmemiz gerekiyor. Villa, ev kiralamadan bahsediyorlar; tanınmayan insanların bir araya gelmesi ya da tanış olsa bile bu insanların bir araya gelmesinin koronavirüs riskinin artıracağını doğrudan bilmemiz gerekiyor. Hele ki 3-4 gün insanlar bir arada olunca, uzun zaman diliminde eğer ortamda birisi koronavirüs ise diğerlerinin de koronavirüs olması kaçınılmaz olarak karşımıza çıkacaktır. Seyahate çıkmamak gerekiyor. Seyahate çıkıldığı takdirde gittiğimiz yere virüsü götürebileceğimiz oradan virüs alıp geri getireceğimizi unutmamak gerekiyor" dedi.

'ÇEKİRDEK AİLE BİLE OLSAK TEMASA DİKKAT'

Çekirdek aile olarak bir arada bulunulması takdirde dahi mutlaka evin sık sık havalandırılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, zorunluluk olmadığı takdirde, dışarı çıkmamak ve dışarıdan içeri kimsenin gelişine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. İlhan, şunları kaydetti: "Temel amacımız kalabalığı azaltmak, teması azaltmak. Buna yönelik ne kadar çok azaltma yapabilirsek o kadar başarılı olabiliriz. Birkaç ailenin bir araya gelmesi, otellerde, evlerde, villalarda bir araya gelmesinin doğrudan koronavirüs riskini arttırır. En ideali evde çekirdek aile olarak kalmak ama ortamın havalandırılmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun yanında ev içinde mümkün olduğunca fiziki temasın az olmasına dikkat etmek gerekiyor. Bu 3-4 günlük sürenin uzun olduğunu düşündüğümüzde, evde daha çok temas edileceği düşünüldüğünde, çekirdek aile için dahi evde olabildiğince birinden uzak yaşamak, temastan kaçınmak doğru bir yaklaşım olacaktır."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yeni Şafak'ın yeni Genel Yayın yönetmeni belli oldu
30 Aralık 2020 15:56		 76 yaşındaki kalp ve şeker hastası koronavirüsü yendi
30 Aralık 2020 15:52
İnternetten alışveriş sırasında banka hesabı boşaltıldı
30 Aralık 2020 15:37		 'Sevdiklerimizi korumak istiyorsanız bir araya gelmeyelim'
30 Aralık 2020 15:36
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni yıl yoğunluğu
30 Aralık 2020 15:35		 İddiada kaybetti, aracını okey taşlarıyla kapladı
30 Aralık 2020 15:34
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar hayatı zorlaştırdı
30 Aralık 2020 15:30		 Aşı gönüllüsü Profesör: Aşı güvenli, yaptırılabilir
30 Aralık 2020 15:14
Fulya hemşire hemşire koronavirüse yenik düştü
30 Aralık 2020 15:09		 Koronavirüsü yenen uzman doktor yaşadığı pişmanlığı anlattı
30 Aralık 2020 13:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:03 - RTÜK'ten 6 televizyona yaptırım cezası16:01 - Sağlık Bakanlığınca Mersin'e 24 ambulans gönderildi16:00 - MSB açıkladı: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi15:58 - Asker çift, üniformalarıyla dünyaevine girdi15:56 - Yeni Şafak'ın yeni Genel Yayın yönetmeni belli oldu15:53 - Aşı olan hemşire, 1 hafta sonra koronavirüse yakalandı
15:52 - 76 yaşındaki kalp ve şeker hastası koronavirüsü yendi15:48 - Bıçaklı saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı15:46 - Kılıçdaroğlu: KPSS var zaten, sözlü sınava gerek yok15:43 - 'EFT iptali' ile araç sahiplerini dolandıran şüpheli tutuklandı15:40 - Erdoğan, 2020'de yoğun bir mesai dönemini geride bıraktı15:39 - Emekliler de asgari ücretteki artış oranında zam istiyor
15:37 - İnternetten alışveriş sırasında banka hesabı boşaltıldı15:36 - 'Sevdiklerimizi korumak istiyorsanız bir araya gelmeyelim'15:35 - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni yıl yoğunluğu15:34 - İddiada kaybetti, aracını okey taşlarıyla kapladı15:33 - 50 Üniversite Akademik personel almak için ilana çıktı
15:30 - Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar hayatı zorlaştırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu personelini etkiliyor... 2021 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı
2021 için memurların yemek bedelleri netleşti
Simülasyonlu KPSS 2020/2 robotu yayında
Katili, Aylin Sözer'in hesabından yüklü miktarda EFT yapmış
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 6 aylık emekleri heba oldu
Banka güvenlik görevlisi 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı
CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak
CHP ilçe başkanı da 10 kez aramış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gelir gider dengesizliğini aşmanın yolu 1
Insanoğlunun yasaklara meyili 6
estetik 2
Mutasyon Örnekleri 2
Sisli havada derin nefes almak 4
davadan çekil,telefonu 2
baltayı taşa vurmak 2
Mahallede sürekli aynı noktanın kazılması 4
kelimelik 8
cips 3
SON İLANLAR
Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Batman Üniversitesi işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi engelli işçi alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Adalet Bakanlığı 10 Avukat alacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam