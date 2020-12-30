Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkalığında toplandı.
|30 Aralık 2020 15:16
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