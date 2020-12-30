Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplandı

ÖNLİSANS MEZUNU SAĞLIKÇI FARKLI BİR ALANDA LİSANS DİPLOMASI ALIRSA TAZMİNAT ORANI NE OLUR? Sağlık alanında iki yıllık yükseköğrenim görüp bu öğrenimle ihraz ettiği kadro unvanında görev yapan memurun sağlıkla ilgili olmayan bir alanda lisans öğrenimi görmesi halinde özel hizmet tazminatı oranı değişmez.