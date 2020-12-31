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Ortaokullara gelecek dönem Satranç dersi konulacak

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde, ortaokullarda seçmeli ders olarak Satranç ders programının uygulanacağını açıkladı
 31 Aralık 2020 00:03
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Ortaokullara gelecek dönem Satranç dersi konulacak

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 29 Aralık 2020 tarihinde illere gönderdiği yazıda, 2021-2022 eğitim öğretim döneminden itibaren, ortaokullarda seçmeli ders olarak Satranç ders programının uygulanacağını açıkladı.

Memurlar.Net
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