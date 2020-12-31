Ortaokullara gelecek dönem Satranç dersi konulacak
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde, ortaokullarda seçmeli ders olarak Satranç ders programının uygulanacağını açıkladı
|31 Aralık 2020 00:03
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