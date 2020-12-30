İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni yıl yoğunluğu
|30 Aralık 2020 15:35
|+Aa- Yazdır
Yeni tip koronavinüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yarın 21.00'de başlayıp 4 Ocak 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi seyahat etmek isteyen yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal giriş kapılarında yoğunluğa neden oldu.
Biletsiz ve maskesiz yolcuların kabul edilmediği havalimanı içerisinde maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması için sık sık uyarılar yapılıyor.
Yolcuların önemli bir kısmı havalimanı içerisindeki express bagaj kiosklarını kullanıp biniş kartı ve bagaj etiket basım işlemlerini kendilerini gerçekleştiriyor. Bagaj ve biniş kartı işlemlerini tamamlayan yolcular, ikinci kontrolden geçerek uçak kapılarına ulaşıyor.
Havalimanı içerisindeki kontuarlar yeni yıl için ışıklandırılırken, terminal içerisindeki mağaza ve restoranlar da yolcuları süslü vitrinlerle karşılıyor.
Ağırlıklı olarak yurt içi uçuşlarda gerçekleşen yoğunluğun akşam saatlerinde de sürmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yeni Şafak'ın yeni Genel Yayın yönetmeni belli oldu
30 Aralık 2020 15:56
|76 yaşındaki kalp ve şeker hastası koronavirüsü yendi
30 Aralık 2020 15:52
|İnternetten alışveriş sırasında banka hesabı boşaltıldı
30 Aralık 2020 15:37
|'Sevdiklerimizi korumak istiyorsanız bir araya gelmeyelim'
30 Aralık 2020 15:36
|İddiada kaybetti, aracını okey taşlarıyla kapladı
30 Aralık 2020 15:34
|Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar hayatı zorlaştırdı
30 Aralık 2020 15:30
|Aşı gönüllüsü Profesör: Aşı güvenli, yaptırılabilir
30 Aralık 2020 15:14
|Prof. Dr. İlhan: Virüsün yüzde 80 ev içi bulaştan kaynaklı
30 Aralık 2020 15:13
|Fulya hemşire hemşire koronavirüse yenik düştü
30 Aralık 2020 15:09
|Koronavirüsü yenen uzman doktor yaşadığı pişmanlığı anlattı
30 Aralık 2020 13:40