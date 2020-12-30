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Erdoğan, 2020'de yoğun bir mesai dönemini geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yüz yüze ve çevrim içi programlarla yoğun bir mesai dönemini geride bıraktı.
 30 Aralık 2020 15:40
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Erdoğan, 2020'de yoğun bir mesai dönemini geride bıraktı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl çeşitli temaslarda bulunmak üzere 13 yurt dışı ziyaret gerçekleştirirken Azerbaycan ve Katar'a ikişer kez ziyarette bulundu.

Yurt dışı ziyaretlerine Almanya ile başlayan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere 19 Ocak'ta bu ülkeye gitti. Erdoğan, sonraki üç yurt dışı ziyaretini 26-27-28 Ocak'ta Cezayir, Gambiya ve Senegal'e yaptı. Ukrayna'ya 3 Şubat'ta resmi ziyarette bulunan Erdoğan, 13 Şubat'ta Pakistan, 25 Şubat'ta Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Rusya'ya 5 Mart'ta çalışma ziyaretinde bulunan Erdoğan, 9 Mart'ta da Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetine icabetle Brüksel'e gitti. Bu ziyaret sonrasında dünya genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretlerine bir süre ara verdi. Erdoğan, 2 Temmuz'da Katar'a, bundan yaklaşık 3 ay sonra da 7 Ekim'de Kuveyt ve Katar'a günübirlik çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi.

Tarihi ziyaretler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 15 Kasım'da tarihi bir ziyarette bulunan Erdoğan, Lefkoşa'da düzenlenen 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile 46 yıldır kapalı tutulan ve alınan kararla kademeli olarak açılmaya başlanan Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti. Bu ziyarete MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle, 9-10 Aralık'ta Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Azerbaycan'ın, Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

Ağırlanan konuklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konuklarını da Türkiye'de ağırladı. Bu kapsamda, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, TürkAkım Projesi Açılış Töreni'ne katılmak üzere 8 Ocak'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. İki lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı. Erdoğan, iki liderle Haliç Kongre Merkezi'nde baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere 19-20 Şubat 2020 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 16 Ekim'de Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunurken, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak 26 Ekim'de Türkiye'ye yaptı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na başkanlık etmek üzere, 26 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

Yurt içi ziyaretler

Yurt içinde de Ankara ve İstanbul dışında 16 şehre 19 ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, pek çok programa da çevrim içi katıldı. Bu yıl ilk ziyaretini 12 Şubat'ta Kahramanmaraş'a yapan Erdoğan, 22 Şubat'ta İzmir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında Bursa'ya, ağustosta Kocaeli, Rize, Bitlis, Muş ve Giresun'a ziyarette bulundu.

Eylülde Gaziantep'e ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, ekimde Konya, Şırnak, Kayseri, Malatya ve Van ile İzmir'i ziyaret etti.

Kasımda Samsun, Kahramanmaraş, Kocaeli ziyaretleri gerçekleştiren Erdoğan, yılın son yurt içi ziyaretini 13 Kasım'da Tekirdağ'a yaptı.
Anadolu Ajansı
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