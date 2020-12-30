'EFT iptali' ile araç sahiplerini dolandıran şüpheli tutuklandı
|30 Aralık 2020 15:43
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Eskişehir'de internet üzerinden aracını satışa çıkaran 6 kişiye paraları mobil bankacılıkla aktarmış gibi gösterip paralarını aldığı, bir süre sonra da elektronik fon transferi (EFT) talimatını iptal ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan ekip, internette aracını satışa çıkaran 6 kişinin dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Şüpheli Burak M'nin, telefonla iletişim kurduğu kişilere zengin olduğu izlenimi verip araçlarını alacağına dair güven telkin ederek ekspere gitmeden noterde randevu ayarladığı, bir arkadaşının parayı hesaba havale edeceğini söyleyerek EFT yapmadan satın almaya çalıştığı belirlendi.
Noterde işlem sırasında kendisinin borçları olduğu için ruhsatı bir arkadaşının üzerine kaydettirmek isteyen Burak M'nin, para olmadan satış yapmak istemeyen araç sahiplerine saat 16.30'dan sonra görecekleri şekilde EFT yaptığı, satış işlemi bittikten sonra talimatı iptal ettiği anlaşıldı.
Değeri 150-200 bin lira olan araçları daha düşük fiyatlardan sattığı ileri sürülen ve polisin düzenlediği operasyonda yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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