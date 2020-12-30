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Bıçaklı saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı
Şişli'de bıçaklı bir tıp merkezinde bıçaklı saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarılırken saldırgan gözaltına alındı. Olay yerinde özel harekat ve polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
|30 Aralık 2020 15:48
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