1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

76 yaşındaki kalp ve şeker hastası koronavirüsü yendi

Eskişehir'de 10 gün önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kronik kalp ve şeker hastası Yusuf Kızıldağ, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşmasının ardından alkışlarla taburcu edildi.
 30 Aralık 2020 15:52
+Aa- Yazdır
76 yaşındaki kalp ve şeker hastası koronavirüsü yendi

Eskişehir'de 10 gün önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kronik kalp ve şeker hastası Yusuf Kızıldağ, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşmasının ardından alkışlarla taburcu edildi.

Hastanenin Kovid-19 servisinde virüsle 10 gün boyunca mücadele eden 76 yaşındaki Kızıldağ'a hastalığın altıncı gününde immün plazma tedavisi uygulandı.

Değerleri normale dönen ve hastaneden taburcu edilen Kızıldağ, 2009 yılında kalp bypass cerrahisi yöntemiyle 4 damarının değiştirildiğini, 2012 yılında ise mide kanseri teşhisiyle midesinin tamamının ameliyatla alındığını anlattı.

Kızıldağ, 2016 yılında ise prostat kanseri tedavisi gördüğünü ve on yılı aşkın süredir de diyabet hastası olduğunu dile getirerek, "Sabah akşam insülin iğnesi yapıyorum. Kronik hastalıklarım var. Evden dışarı çıkmadığım halde Kovid-19'a yakalandım. 10 gün önce Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavim başladı. Bugün tekrar evime döndüm. Gece gündüz çalışan tüm sağlık personelinden Allah razı olsun. Onların sayesinde sağlığıma kavuştum." dedi.

- "Hepsi birer kahraman"

Hastalığın ilk günlerinde bilinç bulanıklığı yaşadığını belirten Kızıldağ, şöyle konuştu:

"Hastaneye yattıktan sonraki günü çok fazla hatırlamıyorum. Bazen çocuklarımla telefonda konuşmuşum fakat onları tanımamışım. Sağ olsun sorumlu hemşire Aysel Türeli kızım ve ekip arkadaşları çok ilgilendi. Sanki onların babasıydım. Her ihtiyacımı karşıladılar. Virüsün ciğerlerimde tutulum yaptığı anlaşılınca plazma tedavisi uygulandı. Bağış yapanlardan Allah razı olsun. Eklem ağrıları, baş ağrıları, nefes darlığı gibi birçok belirtim vardı. Yoğun bakımda tedavi görmedim fakat uzun süre oksijen desteği aldım. Düzenli kontroller ve tedavi yöntemi sayesinde tekrar yaşama tutundum. Tüm insanların kurallara uymasını, maskesiz kalabalığa girmemesini tavsiye ediyorum."

Kızıldağ, hastalık süresince en önemli tedavi yönteminin moral olduğunu dile getirerek, "Sağlık çalışanları her dakika moralimizi yüksek tutmak için ayrı bir çaba gösteriyor. Sürekli olumlu şeyler söylediler. Hepsi birer kahraman. Allah onlara uzun, sağlıklı ömür versin. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kuvvet versin." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu ilde vaka sayılarında yüzde 60'ın üzerinde düşüş yaşandı
30 Aralık 2020 16:07		 Yeni Şafak'ın yeni Genel Yayın yönetmeni belli oldu
30 Aralık 2020 15:56
İnternetten alışveriş sırasında banka hesabı boşaltıldı
30 Aralık 2020 15:37		 'Sevdiklerimizi korumak istiyorsanız bir araya gelmeyelim'
30 Aralık 2020 15:36
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni yıl yoğunluğu
30 Aralık 2020 15:35		 İddiada kaybetti, aracını okey taşlarıyla kapladı
30 Aralık 2020 15:34
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar hayatı zorlaştırdı
30 Aralık 2020 15:30		 Aşı gönüllüsü Profesör: Aşı güvenli, yaptırılabilir
30 Aralık 2020 15:14
Prof. Dr. İlhan: Virüsün yüzde 80 ev içi bulaştan kaynaklı
30 Aralık 2020 15:13		 Fulya hemşire hemşire koronavirüse yenik düştü
30 Aralık 2020 15:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:06 - Bireysel emeklilik fonları yaklaşık yüzde 30 getiri sağladı16:03 - RTÜK'ten 6 televizyona yaptırım cezası16:01 - Sağlık Bakanlığınca Mersin'e 24 ambulans gönderildi16:00 - MSB açıkladı: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi15:58 - Asker çift, üniformalarıyla dünyaevine girdi15:56 - Yeni Şafak'ın yeni Genel Yayın yönetmeni belli oldu
15:53 - Aşı olan hemşire, 1 hafta sonra koronavirüse yakalandı15:52 - 76 yaşındaki kalp ve şeker hastası koronavirüsü yendi15:48 - Bıçaklı saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı15:46 - Kılıçdaroğlu: KPSS var zaten, sözlü sınava gerek yok15:43 - 'EFT iptali' ile araç sahiplerini dolandıran şüpheli tutuklandı15:40 - Erdoğan, 2020'de yoğun bir mesai dönemini geride bıraktı
15:39 - Emekliler de asgari ücretteki artış oranında zam istiyor15:37 - İnternetten alışveriş sırasında banka hesabı boşaltıldı15:36 - 'Sevdiklerimizi korumak istiyorsanız bir araya gelmeyelim'15:35 - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni yıl yoğunluğu15:34 - İddiada kaybetti, aracını okey taşlarıyla kapladı
15:33 - 50 Üniversite Akademik personel almak için ilana çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu personelini etkiliyor... 2021 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı
2021 için memurların yemek bedelleri netleşti
Simülasyonlu KPSS 2020/2 robotu yayında
Katili, Aylin Sözer'in hesabından yüklü miktarda EFT yapmış
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 6 aylık emekleri heba oldu
Banka güvenlik görevlisi 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı
CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak
CHP ilçe başkanı da 10 kez aramış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.12.2020 beşiktaş vs dg sivasspor maçı 2
kelimelik 8
papatya çayı 6
2020 6
Ali Babacan'ın ağlaması 2
lacivert 4
geceleri nöbetçi market uygulaması 1
Faizi düşürmekle enflasyon düşmez 2
2020'ye minnet notu bırak 7
Büyük Yazar Yaşar Kemal 1
SON İLANLAR
Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Batman Üniversitesi işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi engelli işçi alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Adalet Bakanlığı 10 Avukat alacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam