Aşı olan hemşire, 1 hafta sonra koronavirüse yakalandı
|30 Aralık 2020 15:53
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ABD'nin California eyaletinde bir hemşire Pfizer'ın korona virüs aşısı yapıldıktan bir hafta sonra korona virüs testi pozitif çıktı.
ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama başlamıştı. Ülke genelinde ilk olarak sağlık çalışanları aşılandı. ABD'nin California eyaletinde Pfizer'ın korona virüse karşı geliştirdiği aşıyı alanlardan biri de hemşire Matthew W. oldu. 45 yaşındaki hemşire aşıdan sonra kolunun ağrıdığını söyleyerek başka bir yan etkisi yaşamadığını dile getirdi. Aşının ardından korona virüs biriminde çalışan hemşire Matthew W., aşıdan 6 gün sonra hastalandı. Üşüdüğünü dile getiren hemşire daha sonra kas ağrısı yaşadığını ve halsiz hissettiğini bildirdi. Giderek halsizleşmesinin ardından hastaneye başvuran hemşire korona virüs testi yaptı. Hemşirenin korona testi pozitif çıktı.
San Diego Aile Sağlığı Merkezlerinde bulaşıcı hastalık uzmanı Christian Ramers, yaşananların olası olduğunu dile getirerek, "Aşının klinik denemelerinde, aşının ardından vücudun koruma sağlamasının 10 ila 14 gün süreceğini elde etmiştik. İlk dpz yüzde 50 oranında ikinci doz ise yüzde 95 oranında koruma sağlıyor" dedi.
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