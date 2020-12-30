1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Aşı olan hemşire, 1 hafta sonra koronavirüse yakalandı

ABD'nin California eyaletinde bir hemşire Pfizer'ın korona virüs aşısı yapıldıktan bir hafta sonra korona virüs testi pozitif çıktı.
 30 Aralık 2020 15:53
+Aa- Yazdır
Aşı olan hemşire, 1 hafta sonra koronavirüse yakalandı

ABD'nin California eyaletinde bir hemşire Pfizer'ın korona virüs aşısı yapıldıktan bir hafta sonra korona virüs testi pozitif çıktı.

ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama başlamıştı. Ülke genelinde ilk olarak sağlık çalışanları aşılandı. ABD'nin California eyaletinde Pfizer'ın korona virüse karşı geliştirdiği aşıyı alanlardan biri de hemşire Matthew W. oldu. 45 yaşındaki hemşire aşıdan sonra kolunun ağrıdığını söyleyerek başka bir yan etkisi yaşamadığını dile getirdi. Aşının ardından korona virüs biriminde çalışan hemşire Matthew W., aşıdan 6 gün sonra hastalandı. Üşüdüğünü dile getiren hemşire daha sonra kas ağrısı yaşadığını ve halsiz hissettiğini bildirdi. Giderek halsizleşmesinin ardından hastaneye başvuran hemşire korona virüs testi yaptı. Hemşirenin korona testi pozitif çıktı.

San Diego Aile Sağlığı Merkezlerinde bulaşıcı hastalık uzmanı Christian Ramers, yaşananların olası olduğunu dile getirerek, "Aşının klinik denemelerinde, aşının ardından vücudun koruma sağlamasının 10 ila 14 gün süreceğini elde etmiştik. İlk dpz yüzde 50 oranında ikinci doz ise yüzde 95 oranında koruma sağlıyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşı gönüllüsü Profesör: Aşı güvenli, yaptırılabilir
30 Aralık 2020 15:14		 AstraZeneca aşısına AB onayı yakında mümkün görünmüyor
29 Aralık 2020 23:17
Koronavirüse yenik düşen Nihal hemşire toprağa verildi
29 Aralık 2020 21:39		 Prof. Dr. Akova: Mutasyon ile bağışıklık oranı değişti
29 Aralık 2020 21:21
Kovid-19'un kökenini araştıracak 10 kişilik ekip Vuhan yolcusu
29 Aralık 2020 21:19		 Bakan Koca: Çin aşısı yola çıktı, yarın Türkiye'de olacak
29 Aralık 2020 20:11
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Yılbaşı kritik eşik
29 Aralık 2020 19:30		 Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 783 yeni hasta tespit edildi
29 Aralık 2020 19:01
'Yoğun bakım hekimi olarak orada yatmak çok ürkütücü'
28 Aralık 2020 23:34		 Almanya'da 8 kişiye yanlışlıkla 5 kat fazla doz aşı vuruldu
28 Aralık 2020 21:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:06 - Bireysel emeklilik fonları yaklaşık yüzde 30 getiri sağladı16:03 - RTÜK'ten 6 televizyona yaptırım cezası16:01 - Sağlık Bakanlığınca Mersin'e 24 ambulans gönderildi16:00 - MSB açıkladı: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi15:58 - Asker çift, üniformalarıyla dünyaevine girdi15:56 - Yeni Şafak'ın yeni Genel Yayın yönetmeni belli oldu
15:53 - Aşı olan hemşire, 1 hafta sonra koronavirüse yakalandı15:52 - 76 yaşındaki kalp ve şeker hastası koronavirüsü yendi15:48 - Bıçaklı saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı15:46 - Kılıçdaroğlu: KPSS var zaten, sözlü sınava gerek yok15:43 - 'EFT iptali' ile araç sahiplerini dolandıran şüpheli tutuklandı15:40 - Erdoğan, 2020'de yoğun bir mesai dönemini geride bıraktı
15:39 - Emekliler de asgari ücretteki artış oranında zam istiyor15:37 - İnternetten alışveriş sırasında banka hesabı boşaltıldı15:36 - 'Sevdiklerimizi korumak istiyorsanız bir araya gelmeyelim'15:35 - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni yıl yoğunluğu15:34 - İddiada kaybetti, aracını okey taşlarıyla kapladı
15:33 - 50 Üniversite Akademik personel almak için ilana çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu personelini etkiliyor... 2021 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı
2021 için memurların yemek bedelleri netleşti
Simülasyonlu KPSS 2020/2 robotu yayında
Katili, Aylin Sözer'in hesabından yüklü miktarda EFT yapmış
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 6 aylık emekleri heba oldu
Banka güvenlik görevlisi 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı
CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak
CHP ilçe başkanı da 10 kez aramış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gelir gider dengesizliğini aşmanın yolu 1
Insanoğlunun yasaklara meyili 6
estetik 2
Mutasyon Örnekleri 2
Sisli havada derin nefes almak 4
davadan çekil,telefonu 2
baltayı taşa vurmak 2
Mahallede sürekli aynı noktanın kazılması 4
kelimelik 8
cips 3
SON İLANLAR
Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Batman Üniversitesi işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi engelli işçi alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Adalet Bakanlığı 10 Avukat alacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam