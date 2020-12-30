1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni Şafak'ın yeni Genel Yayın yönetmeni belli oldu

Yeni Şafak'ın yeni Genel Yayın Yönetmeni gazetenin Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu oldu.
 30 Aralık 2020 15:56
+Aa- Yazdır
Yeni Şafak'ın yeni Genel Yayın yönetmeni belli oldu

İbrahim Karagül'ün 8 yıldır yürüttüğü görevini devretmesi ile genel yayın yönetmenliği görevine getirilen deneyimli gazeteci Likoğlu, yaklaşık dört yıldır Ankara Haber Müdürlüğü, köşe yazarlığı yapıyordu. Likoğlu, TVNET televizyonunda da gündemi yorumluyordu. Likoğlu görevini Albayrak Medya Grubu'nda yapılan devir teslim töreni ile İbrahim Karagül'den devraldı.

Yeni Şafak Gazetesinde bayrak değişimi yapıldı ve İbrahim Karagül'ün genel yayın yönetmenliği görevini Hüseyin Likoğlu'na devretti. Yeni Şafak Gazetesinin Ankara Haber Müdürlüğünü yapan ve köşe yazıları da kaleme alan Likoğlu Albayrak Medya Grubu'nda yapılan tören ile genel yayın yönetmenliği görevini devraldı. Albayrak Yönetim Kurulu Ahmet Albayrak'ın katıldığı devir teslim töreninde İbrahim Karagül'e teşekkür plaketi sunuldu. İbrahim Karagül, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılacağını çalışma arkadaşlarına e-posta ile duyurmuştu.

HÜSEYİN LİKOĞLU KİMDİR?

Hüseyin Likoğlu Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde dünyaya geldi. Gazeteciliğe Anadolu Ajansı'nda başlayan Hüseyin Likoğlu ajansın Samsun Bölge Müdürlüğü yaptı. Daha sonra Yeni Şafak Gazetesi'nin Ankara Haber Müdürlüğü görevini yürüttü. Hüseyin Likoğlu aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmakta ve TVNET'te konuk olduğu yayınlarda gündemi yorumlanmakta.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
THY'den yolcularına PCR testi uyarısı
30 Aralık 2020 17:26		 Koronavirüse yenik düşen trafik polisi toprağa verildi
30 Aralık 2020 16:19
İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor
30 Aralık 2020 16:10		 Bu ilde vaka sayılarında yüzde 60'ın üzerinde düşüş yaşandı
30 Aralık 2020 16:07
76 yaşındaki kalp ve şeker hastası koronavirüsü yendi
30 Aralık 2020 15:52		 İnternetten alışveriş sırasında banka hesabı boşaltıldı
30 Aralık 2020 15:37
'Sevdiklerimizi korumak istiyorsanız bir araya gelmeyelim'
30 Aralık 2020 15:36		 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni yıl yoğunluğu
30 Aralık 2020 15:35
İddiada kaybetti, aracını okey taşlarıyla kapladı
30 Aralık 2020 15:34		 Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar hayatı zorlaştırdı
30 Aralık 2020 15:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:37 - Gaziantep BB. şirket çalışanlarına istihdam olanağı sunacak17:32 - 'Keşfedilen doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak'17:32 - Ortaokul öğretmenlerinde Not Sorunu17:28 - Altın fiyatları günü artışla kapattı17:27 - Yetki belgesi olmayan emlakçı ilan giremeyecek17:26 - THY'den yolcularına PCR testi uyarısı
17:26 - KPSS 2020/14 göreve başlama işlemine ilişkin duyuru17:14 - Almanya'da hastaneler maaş ödeyemez hale geldi17:10 - DSÖ: Aşı olanlar da seyahat ettiklerinde karantinaya alınmalı16:56 - İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi16:56 - MEB, şube müdürlüğüne GYS ile atama sonuçlarını açıkladı16:52 - Erdoğan: Anadolu, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir
16:48 - Dr. Aylin Sözer'i vahşice öldüren katil tutuklandı16:39 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü16:34 - BMC'den TOGG yönetimindeki değişikliklere ilişkin açıklama16:32 - Kovid-19 hastası yurttan kaçmaya çalışırken yakalandı16:25 - Şair Yılmaz Odabaşı tutuklandı
16:25 - HDP'li eski vekil Tuma Çelik hakkında iddianame hazırlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı
Tüm kamu personelini etkiliyor... 2021 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
2021 için memurların yemek bedelleri netleşti
Simülasyonlu KPSS 2020/2 robotu yayında
Dr. Aylin Sözer'i vahşice öldüren katil tutuklandı
Banka güvenlik görevlisi 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 6 aylık emekleri heba oldu
CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak
Ekonomistler aralık ayı enflasyonu için ne dedi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuyumcu soygunları 1
ermenek 2
İlber Ortaylı'nın sunucu kıza Maşallah,şuna bak demesi 6
Ilgi Merakı 3
Sabahleyin erken Uyanmak 5
aşılarınız tam mı 4
En ufak ima çıkarsa istifa edeceğim 3
2020'ye minnet notu bırak 7
Jack London Kitapları 6
nokta 1
SON İLANLAR
Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Batman Üniversitesi işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi engelli işçi alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Adalet Bakanlığı 10 Avukat alacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam