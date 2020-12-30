Asker çift, üniformalarıyla dünyaevine girdi
Aydın'ın Söke ilçesinde, Jandarma Astsubay Çavuş Duygu Kuzu ile Jandarma Uzman Çavuş Hacı Ali Kara, üniformalarıyla katıldıkları nikah töreniyle evlendi.
|30 Aralık 2020 15:58
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Aydın'ın Söke ilçesinde, Jandarma Astsubay Çavuş Duygu Kuzu ile Jandarma Uzman Çavuş Hacı Ali Kara, üniformalarıyla katıldıkları nikah töreniyle evlendi.
Söke Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen nikah törenine gelin ve damadın yakınları katıldı.
Gelin ve damadın, üniformalarıyla katıldığı nikahın ardından gazetecilere açıklama yapan Hacı Ali Kara, "Eşim Samsunlu, ben Aydınlı'yım. Okul döneminde tanıştık. Yaklaşık 2 yıl süren arkadaşlığımızı evlilikle sonuçlandırmaya karar verdik. Bundan sonra Mardin'de görev yapacağız. Çok mutluyuz." dedi.
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