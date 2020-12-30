1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MSB açıkladı: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 30 Aralık 2020 16:00
+Aa- Yazdır
MSB açıkladı: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün mahrem imamlarının 'Düstur'u kazan dairesinden çıktı
30 Aralık 2020 13:09		 Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında karar açıklandı
30 Aralık 2020 11:39
PKK/KCK iddianamesinde 'HDP'nin örgütün kurguladığı proje olduğu' vurgulandı
30 Aralık 2020 11:12		 Bakan Akar: Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde
30 Aralık 2020 09:52
Demirtaş'a özgürlük isteyenlere 'Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?' diye haykırdı
30 Aralık 2020 09:40		 Yeni yılda 'kriptolar' cezalarını bulacak
30 Aralık 2020 06:49
İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu
29 Aralık 2020 21:30		 MİT tırları davasının gerekçeli kararı belli oldu
29 Aralık 2020 18:36
Eski Vekil Külünk'ten Altuğ Verdi suikasti ile ilgili ilginç iddia
29 Aralık 2020 18:24		 FETÖ'nün 'üniversite öğrenci yapılanması'nda 36 kişiye dava
29 Aralık 2020 17:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:37 - Gaziantep BB. şirket çalışanlarına istihdam olanağı sunacak17:32 - 'Keşfedilen doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak'17:32 - Ortaokul öğretmenlerinde Not Sorunu17:28 - Altın fiyatları günü artışla kapattı17:27 - Yetki belgesi olmayan emlakçı ilan giremeyecek17:26 - THY'den yolcularına PCR testi uyarısı
17:26 - KPSS 2020/14 göreve başlama işlemine ilişkin duyuru17:14 - Almanya'da hastaneler maaş ödeyemez hale geldi17:10 - DSÖ: Aşı olanlar da seyahat ettiklerinde karantinaya alınmalı16:56 - İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi16:56 - MEB, şube müdürlüğüne GYS ile atama sonuçlarını açıkladı16:52 - Erdoğan: Anadolu, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir
16:48 - Dr. Aylin Sözer'i vahşice öldüren katil tutuklandı16:39 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü16:34 - BMC'den TOGG yönetimindeki değişikliklere ilişkin açıklama16:32 - Kovid-19 hastası yurttan kaçmaya çalışırken yakalandı16:25 - Şair Yılmaz Odabaşı tutuklandı
16:25 - HDP'li eski vekil Tuma Çelik hakkında iddianame hazırlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı
Tüm kamu personelini etkiliyor... 2021 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
2021 için memurların yemek bedelleri netleşti
Simülasyonlu KPSS 2020/2 robotu yayında
Dr. Aylin Sözer'i vahşice öldüren katil tutuklandı
Banka güvenlik görevlisi 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 6 aylık emekleri heba oldu
CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak
Ekonomistler aralık ayı enflasyonu için ne dedi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
telefon fiyatları 2
bim aşı reklamı 5
Adana'da lastik değiştirmeye yılanı ile giden arkadaş 3
Telegram 1
2020'ye minnet notu bırak 7
kahvaltıdan kalan domatesler 2
cennetten gelen kuşlar 1
şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 23
Mutasyon Örnekleri 2
Faizi düşürmekle enflasyon düşmez 2
SON İLANLAR
Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Batman Üniversitesi işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi engelli işçi alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Adalet Bakanlığı 10 Avukat alacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam