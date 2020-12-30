Sağlık Bakanlığı iki ilimize 62 ambulans gönderildi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 24 ambulansın kente ulaştığını bildirdi.

Vali Su, yazılı açıklamasında, kente gönderilen yeni ambulansların vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Ambulansların hayırlı olması temennisinde bulunan Su, "Sağlık Bakanlığımızca ilimize 3'ü yenidoğan olmak üzere, 24 yeni ambulans tahsis edilmiştir. Mersin'imize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Saygıdeğer Mersinliler,



Sağlık Bakanlığımızca ilimize

3'ü Yenidoğan Ambulansı olmak üzere,

24 adet yeni Ambulans tahsis edilmiştir.



Mersin'imize Hayırlı Olsun. pic.twitter.com/P7V2I3ce5s Ali İhsan Su (@aliihsansu_) December 30, 2020

Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa'ya 38 yeni ambulans gönderildi

Sağlık Bakanlığının Şanlıurfa'ya gönderdiği 38 yeni ambulans, dün kente ulaştı.

Ambulansların kent getirilişi sırasında, siren çalarak halkta tedirginlik yaratacak şekilde hareket eden personel hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ambulansların şehre girişi sırasında, personelden bazılarının siren çaldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"İntikal sırasında bazı sürücülerimiz, uyarılmalarına rağmen siren açmalarından dolayı vatandaşlarımız arasında merak ve tedirginlik uyandırması söz konusu olmuştur. Konuyla ilgili olarak siren açan ve talimatlara uymayan personeller hakkında gerekli işlemler yapılarak, soruşturma başlatılmıştır."