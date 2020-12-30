Sağlık Bakanlığı iki ilimize 62 ambulans gönderildi
|30 Aralık 2020 16:01
|+Aa- Yazdır
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 24 ambulansın kente ulaştığını bildirdi.
Vali Su, yazılı açıklamasında, kente gönderilen yeni ambulansların vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.
Ambulansların hayırlı olması temennisinde bulunan Su, "Sağlık Bakanlığımızca ilimize 3'ü yenidoğan olmak üzere, 24 yeni ambulans tahsis edilmiştir. Mersin'imize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Saygıdeğer Mersinliler,Ali İhsan Su (@aliihsansu_) December 30, 2020
Sağlık Bakanlığımızca ilimize
3'ü Yenidoğan Ambulansı olmak üzere,
24 adet yeni Ambulans tahsis edilmiştir.
Mersin'imize Hayırlı Olsun. pic.twitter.com/P7V2I3ce5s
Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa'ya 38 yeni ambulans gönderildi
Sağlık Bakanlığının Şanlıurfa'ya gönderdiği 38 yeni ambulans, dün kente ulaştı.
Ambulansların kent getirilişi sırasında, siren çalarak halkta tedirginlik yaratacak şekilde hareket eden personel hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ambulansların şehre girişi sırasında, personelden bazılarının siren çaldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"İntikal sırasında bazı sürücülerimiz, uyarılmalarına rağmen siren açmalarından dolayı vatandaşlarımız arasında merak ve tedirginlik uyandırması söz konusu olmuştur. Konuyla ilgili olarak siren açan ve talimatlara uymayan personeller hakkında gerekli işlemler yapılarak, soruşturma başlatılmıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gaziantep BB. şirket çalışanlarına istihdam olanağı sunacak
30 Aralık 2020 17:37
|'Keşfedilen doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak'
30 Aralık 2020 17:32
|Erdoğan: Anadolu, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir
30 Aralık 2020 16:52
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
30 Aralık 2020 16:39
|Kılıçdaroğlu: KPSS var zaten, sözlü sınava gerek yok
30 Aralık 2020 15:46
|Erdoğan, 2020'de yoğun bir mesai dönemini geride bıraktı
30 Aralık 2020 15:40
|CHP'li Girgin, Pınar'ın babasıyla görüştüğü dakikayı açıkladı
30 Aralık 2020 15:24
|Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplandı
30 Aralık 2020 15:16
|Bakan Akar, komutanlarla sınır birliklerini denetimde
30 Aralık 2020 14:51
|Türkiye yeni yılda NATO'da önemli görev üstleniyor
30 Aralık 2020 14:08