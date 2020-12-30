Koronavirüse yenik düşen trafik polisi toprağa verildi

ATAMA İZİNLERİ YANMASIN DİYE, 50 ÜNİVERSİTE BİRDEN AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANINA ÇIKTI Yılın son gününde, ihtiyaç olduğu için değil sadece kendilerine tahsis edilen atama izinlerinin yanmaması için 50 üniversite birde Öğretim Görevlisi alım ilanı yayımladı. Bu üniversitelere 2021 yılında daha az sayıda atama izin hakkı tanınmalı