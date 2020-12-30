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Şair Yılmaz Odabaşı tutuklandı

Şair Yılmaz Odabaşı Twitter hesabından önce gözaltına alındığını ardından ise tutuklandığını duyurdu. Odabaşı'nın hangi davadan cezası olduğu açıklanmadı.
 30 Aralık 2020 16:25
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Şair Yılmaz Odabaşı tutuklandı

Şair Yılmaz Odabaşı Twitter hesabından önce gözaltına alındığını ardından ise tutuklandığını duyurdu. Odabaşı'nın hangi davadan cezası olduğu açıklanmadı.

Şair Yılmaz Odabaşı tutuklandı. Odabaşı, kişisel Twitter hesabından önce gözaltına alındığını ardından ise tutuklandığını duyurdu.

Odabaşı, noter işlemi yaparken gelen polisler tarafından gözaltına alınıp sivil polislere teslim edildiğini ve adliyeye götürüldüğünü söyledi. Odabaşı'nın hangi davadan cezası olduğu açıklanmadı.
Memurlar.Net
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