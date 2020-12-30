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HDP'li eski vekil Tuma Çelik hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı.
 30 Aralık 2020 16:25
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HDP'li eski vekil Tuma Çelik hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP'li Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Bu kapsamda, Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Çelik hakkında iddianame hazırlandığı belirtildi.

- Dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Tuma Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

Ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulunca dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda, savcılık talimatıyla polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından soruşturmayı yürüten Başsavcıvekiline ifade vermişti.

Anadolu Ajansı
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