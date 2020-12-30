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Kovid-19 hastası yurttan kaçmaya çalışırken yakalandı
Kastamonu'da, karantinada kaldığı yurttan kaçmaya çalışan kişiyi jandarma personeli yakaladı.
|30 Aralık 2020 16:32
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Kastamonu'da, karantinada kaldığı yurttan kaçmaya çalışan kişiyi jandarma personeli yakaladı.
Kovid-19 testi pozitif olan ve karantinada olması gereken E.K, bir süre önce, Kastamonu Adliyesine girmek isterken HES kodu sorgulaması sırasında yakalandı.
Karantina ve izolasyon kurallarını ihlal etmekten Kastamonu Şeyh Şaban-i Veli Yurdu'nda zorunlu karantinaya alınan E.K, bu kez yurttan kaçmak istedi.
Durumu fark eden jandarma personeli, E.K'yi bir süre kovalayarak yakaladı.
E.K'ye, karantina tedbirlerini ihlal etmekten 3 bin 150 TL para cezası uygulandı, hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan E.K'yi yakalayan jandarma personeli de şahısla temas ettiği için karantinaya alındı.
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