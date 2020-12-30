Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir süre görüştü.
|30 Aralık 2020 16:39
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