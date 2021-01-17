Memurun alacağını çekle tahsil etmesi sorun olur mu?
|17 Ocak 2021 14:03
|+Aa- Yazdır
Soru: Merhaba kendim sağlık personeliyim. Amcama 110 bin tl borç vermiştim, bana karşılığında kurumsal bi firmadan aldığı çek verdi. Ben de bankaya 1 ay sonra tahsilinin yapılması çin bırakmaya gittim. Bankacı arkadaş devlet memurunun çekle ne işi olur başına iç açarsın deyince çeki bankaya bırakmaktan vazgeçtim. Gerçekten bu iş memur için sıkıntı oluşturur mu?
Cevap: Memurun alacaklı olması ve bu alacağını senet, çek veya başka bir ödeme aracıyla tahsil etmesi iki açıdan sorun olabilir. Bunlardan ilki ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağınının ihlal edilip edilmediği ikincisi ise alacağın mal bildirimi kapsamında beyan edilip edilmediğidir.
657 sayılı Kanunun 28. maddesinde "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir)
veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve
sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya
kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.
(Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları
görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında
bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere,
özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına
ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler." hükümleri yer almaktadır.
Devlet memurlarına mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü getiren 657 sayılı Kanunun 14. maddesinde ise, "Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler." denilmektedir.
Ayrıca, 3628 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte mal bildirimine tabi unsurlar arasında alacaklar da yer almaktadır.
Memurun 657 sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtilen yasağı ihlal etmesi veya mal bildiriminde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin yaptırımı Kanunun 125. maddesinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olarak belirlenmiştir.
Sonuç olarak memurun 657 sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtilen yasakları ihlal etmemesi kaydıyla alım satımlar yapmasının, alacaklı veya borçlu olmasının mevzuata aykırı bir yönü bulunmadığını, mal bildirimi ile de beyan etmiş olması halinde alacağını çek yoluyla bankadan tahsil etmesinin herhangi bir sorun oluşturmayacağını değerlendirmekteyiz.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanlığı, atama izni istisna kararı için şubatı beklememeli!
15 Ocak 2021 14:05
|Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz
13 Ocak 2021 12:18
|Sözcü Gazetesi 1. sayfa manşeti neden çıkarıldı?
13 Ocak 2021 09:25
|Elbistan Belediye Başkanı 7 sözleşmeli personeli ikinci kez işten çıkardı
12 Ocak 2021 10:25
|Memurların kademe terfi tarihlerindeki karmaşa nasıl çözülebilir?
11 Ocak 2021 10:25
|Emniyet ve Jandarma'da Operasyon Tazminatları yenilenecek mi?
08 Ocak 2021 09:01
|DHMİ 13 yıldır şube müdürlüğü için GYS açmıyor
08 Ocak 2021 00:01
|Misyon koruma adayları sadece mülakat sonuçlarını bekliyor
06 Ocak 2021 14:11
|Memura, asgari ücrete yapılan zam kadar artış yapılır mı?
06 Ocak 2021 09:02
|Adaylar, YÖK'ten lisansüstü başvurular için şartlı kayıt imkanı bekliyor
05 Ocak 2021 15:23