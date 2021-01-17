1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memurun alacağını çekle tahsil etmesi sorun olur mu?

Memurun 657 sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtilen yasakları ihlal etmemesi kaydıyla alım satımlar yapmasının, alacaklı veya borçlu olmasının mevzuata aykırı bir yönü bulunmadığını, mal bildirimi ile de beyan etmiş olması halinde alacağını çek yoluyla bankadan tahsil etmesinin herhangi bir sorun oluşturmayacağını değerlendirmekteyiz.
 17 Ocak 2021 14:03
+Aa- Yazdır
Memurun alacağını çekle tahsil etmesi sorun olur mu?

Soru: Merhaba kendim sağlık personeliyim. Amcama 110 bin tl borç vermiştim, bana karşılığında kurumsal bi firmadan aldığı çek verdi. Ben de bankaya 1 ay sonra tahsilinin yapılması çin bırakmaya gittim. Bankacı arkadaş devlet memurunun çekle ne işi olur başına iç açarsın deyince çeki bankaya bırakmaktan vazgeçtim. Gerçekten bu iş memur için sıkıntı oluşturur mu?

Cevap: Memurun alacaklı olması ve bu alacağını senet, çek veya başka bir ödeme aracıyla tahsil etmesi iki açıdan sorun olabilir. Bunlardan ilki ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağınının ihlal edilip edilmediği ikincisi ise alacağın mal bildirimi kapsamında beyan edilip edilmediğidir.

657 sayılı Kanunun 28. maddesinde "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler." hükümleri yer almaktadır.

Devlet memurlarına mal bildiriminde bulunma yükümlülüğü getiren 657 sayılı Kanunun 14. maddesinde ise, "Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler." denilmektedir.

Ayrıca, 3628 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte mal bildirimine tabi unsurlar arasında alacaklar da yer almaktadır.

Memurun 657 sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtilen yasağı ihlal etmesi veya mal bildiriminde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin yaptırımı Kanunun 125. maddesinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olarak belirlenmiştir.

Sonuç olarak memurun 657 sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtilen yasakları ihlal etmemesi kaydıyla alım satımlar yapmasının, alacaklı veya borçlu olmasının mevzuata aykırı bir yönü bulunmadığını, mal bildirimi ile de beyan etmiş olması halinde alacağını çek yoluyla bankadan tahsil etmesinin herhangi bir sorun oluşturmayacağını değerlendirmekteyiz.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı, atama izni istisna kararı için şubatı beklememeli!
15 Ocak 2021 14:05		 Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz
13 Ocak 2021 12:18
Sözcü Gazetesi 1. sayfa manşeti neden çıkarıldı?
13 Ocak 2021 09:25		 Elbistan Belediye Başkanı 7 sözleşmeli personeli ikinci kez işten çıkardı
12 Ocak 2021 10:25
Memurların kademe terfi tarihlerindeki karmaşa nasıl çözülebilir?
11 Ocak 2021 10:25		 Emniyet ve Jandarma'da Operasyon Tazminatları yenilenecek mi?
08 Ocak 2021 09:01
DHMİ 13 yıldır şube müdürlüğü için GYS açmıyor
08 Ocak 2021 00:01		 Misyon koruma adayları sadece mülakat sonuçlarını bekliyor
06 Ocak 2021 14:11
Memura, asgari ücrete yapılan zam kadar artış yapılır mı?
06 Ocak 2021 09:02		 Adaylar, YÖK'ten lisansüstü başvurular için şartlı kayıt imkanı bekliyor
05 Ocak 2021 15:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:35 - Dini nikahlı çift ölü bulundu! Önce eşini, sonra kendini bıçaklamış14:28 - En çok kişisel veriyi kim topluyor? WhatsApp kaçıncı sırada?14:15 - Mersin'de aile hekimi Covid-19'dan hayatını kaybetti14:11 - Bartın'da gemi battı: 5 kişi kurtarıldı14:03 - Memurun alacağını çekle tahsil etmesi sorun olur mu?14:03 - Belediye personeli tescilli yöresel giysileriyle mesai yapıyor
13:59 - Sivil polis aracı, trafik polisi aracına arkadan çarptı: 3 polis yaralı13:57 - Bursa-İzmir otobanı kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı13:51 - 'Jet hızıyla zam yapanlar indirimde yok'13:47 - Av tüfeğiyle ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladı13:35 - Hastanelerde görevli psikologlar Kovid-19 hastalarına moral veriyor13:24 - Fetva hattını arayanlardan korona soruları: Aşı olmamanın vebali var mı?
13:20 - Bakan Selçuk: 'Pandemi' yerine 'salgın' kelimesini kullanalım13:17 - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'aşı zinciri' kampanyası başlattı13:01 - İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü12:59 - 'Bu maskelerin uçaklarda veya toplu alanlarda kullanılması uygun değil'12:57 - Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali'nin testi pozitif çıktı
12:52 - Koronayı yenen başhekim yardımcısı: Bir haftada yaklaşık 10 kilo kaybım oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 688 bini geçti
Meteorolojiden il il, bölge bölge 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Yeni parti aşı yolda: 10 milyon doz daha geliyor
Dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor
Prof. Ateş Kara'dan dondurmadaki 'korona'ya dair açıklama
Ölüm riskine rağmen günlüğü 800 liraya korona refakati
Konut satışı en çok artan ve en çok azalan iller
Kadroya geçen 3 artı 1 sözleşmeli personel iş sonu tazminatı alır mı?
İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Sosyal medya devleri için son 3 gün
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nazar boncuğu 2
7 günde alınan diploma 3
tayvanlı deprem kahini 1
çayın dişleri sarartması 2
birlikte tüketilirse daha faydalı olan besinler 1
bakla zehirlenmesi 2
Eskimo 1
karlı sahada oynanan maçı izlemek 2
sosyal mesafe 1
Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 6
SON İLANLAR
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam