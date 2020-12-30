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MEB, şube müdürlüğüne GYS ile atama sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, şube müdürlüğüne GYS ile atama sonuçlarını açıkladı
 30 Aralık 2020 16:56
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MEB, şube müdürlüğüne GYS ile atama sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, şube müdürlüğüne GYS ile atama sonuçlarını açıkladı

2020 Yılı İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürü Kadrolarına Makam Onayı Doğrultusunda Görevde Yükselme Yoluyla Atama Sonuçları

Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız

Atama sonucunu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız
Memurlar.Net
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