MEB, şube müdürlüğüne GYS ile atama sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, şube müdürlüğüne GYS ile atama sonuçlarını açıkladı
|30 Aralık 2020 16:56
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Milli Eğitim Bakanlığı, şube müdürlüğüne GYS ile atama sonuçlarını açıkladı
2020 Yılı İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürü Kadrolarına Makam Onayı Doğrultusunda Görevde Yükselme Yoluyla Atama Sonuçları
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