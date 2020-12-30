DSÖ: Aşı olanlar da seyahat ettiklerinde karantinaya alınmalı
|30 Aralık 2020 17:10
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Dünya Sağlık Örgütü'nün baş bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, insanları bir Covid-19 aşısı olduktan sonra virüse karşı dikkatli davranmaya devam etmeye çağırdı. Swaminathan yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa'da insanların aşı olduktan sonjra tekrar koronavirüse yakalanması, dolayısıyla bulaştırıcı olup olmadığı hakkında yeterli bir kanıt olmadığını söyledi.
"AŞILAR HAKKINDA YETERLİ VERİ YOK"
NTV'de yer alan habere göre Swaminathan, "Şu anda aşılardan herhangi birinin, insanların koronavirüse yakalanmasını ve dolayısıyla bulaşmasını engelleyeceğinden emin olmamızı sağlayacak yeterli veriler olmadığını görüyorum" ifadelerini kullanırken "Sanırım aşılar hakkında daha fazlasını öğrenene kadar, aşılanmış kişiler de belirli bir düzeyde sürü bağışıklığı oluşana kadar seyahat sırasında karantina gibi önlemleri alması gerektiğini varsaymalıyız" dedi.
"BU SALGIN EN BÜYÜK OLANI DEĞİL"
DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, günümüz dünyasının bilim ve aşılar konusunda ileri bir safhada olduğunu vurgulamış, Covid-19 salgınının şiddetli olduğunu ve küresel çapta hızla yayıldığını belirterek "Muhakkak ki bu salgın en büyük olanı değil. Bu virüs çok bulaşıcı, insanları öldürüyor ve pek çok kişiyi sevdiklerinden mahrum ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
Covid-19 vaka sayısının dikkate alındığında salgındaki ölüm oranlarının ortaya çıkan diğer hastalıklara kıyasla düşük olduğunu vurgulayan Ryan, "Bu bir uyarı alarmıdır. Gelecekte daha da şiddetli olabilecek bir şeye (salgına) karşı hazırlanmalıyız" uyarısında bulunmuştu.
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