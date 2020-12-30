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Almanya'da hastaneler maaş ödeyemez hale geldi

Almanya Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, basına yaptığı açıklamada, hastanelerin kısıtlı mali kaynaklara sahip olduğuna dikkati çekerek, "Federal hükümet yardımları önemli ölçüde artırmazsa, ülkedeki hastaneler 2021'in ilk çeyreğinde bile çalışanlarına maaşlarını ödeyemeyecek." ifadesini kullandı.
 30 Aralık 2020 17:14
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Almanya'da hastaneler maaş ödeyemez hale geldi

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1129 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22 bin 459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 687 bin 185'e yükseldi.

Son 24 saatte 1129 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 32 bin 107'ye çıktı. Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm 952 ile 16 Aralık'ta kaydedilmişti. Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 649 olduğu, bunlardan 3 bin 71'nin entübe edildiği vurgulandı.

MAAŞLAR ÖDENMEYEBİLİR

Almanya Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, basına yaptığı açıklamada, hastanelerin kısıtlı mali kaynaklara sahip olduğuna dikkati çekerek, "Federal hükümet yardımları önemli ölçüde artırmazsa, ülkedeki hastaneler 2021'in ilk çeyreğinde bile çalışanlarına maaşlarını ödeyemeyecek." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının, hastanelerde yatakların boş tutulması için Kovid-19 sayılarının yüksek olduğu bölgelerde acil olmayan ameliyatları erteleyen hastanelere para ödeyeceğini açıkladığını anımsatan Gass, bu uygulamanın sadece hastanelerin yüzde 25'ini kapsadığını söyledi.

Gass, hükümetin hastanelere 2019'u baz alarak yardım yapmasını istedi.

Almanya Hastaneler Enstitüsünün yaptığı ankete göre de ülkedeki hastanelerin 3'te 2'sinin 2020'yi zararla kapatması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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