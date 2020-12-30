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KPSS 2020/14 göreve başlama işlemine ilişkin duyuru

Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 göreve başlama işlemine ilişkin duyuru yayımladı.
 30 Aralık 2020 17:26
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KPSS 2020/14 göreve başlama işlemine ilişkin duyuru

Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 göreve başlama işlemine ilişkin duyuru yayımladı.

KPSS-2020/14 GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin KPSS-2020/14 yerleştirme sonuçları 15.12.2020 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilmiştir. Bu kapsamda:

1- Göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular Ek-3'de belirtilen ilgili komisyonlar tarafından alınacaktır.

2- Atama şartlarını taşıyan adaylardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.

Ayrıca KPSS-2020/14 göreve başlama işlemleri için gerekli belgelerde talep edilen sigorta hizmet dökümünde kamu çalışanı olduğu anlaşılanlardan, 07.12.2019 tarihinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalıştığı veya herhangi bir sebeple hizmet sözleşmesinin sona erdiği tespit edilenlerin; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 4üncü fıkrasında belirtilen istisnalardan yararlanabilecek durumda olanlar hariç, göreve başlatılmaması gerekmektedir.

3- Adayların göreve başlama işlemleri için, (Ek-1)'de belirtilen belgeleri hazırlayarak 05.01.2021 - 19.01.2021 tarihleri arasında ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir.

4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5- Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebilecektir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte Bakanlığımıza başvurmaları, aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet biriminde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan bir birimde göreve başlatılacaktır.

6- Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili komisyonlar tarafından, www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzundaki nitelik, şart ve kurallar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek-1)' de yer alan "Açıklama ve Uyarılar" dikkate alınarak tespit edilecektir.

7- Atanma şartlarını taşıdığı tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerekli bildirimler yapılmak suretiyle göreve başlatılacak, atanma şartlarını taşımayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

8- Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi 20.01.2021 Çarşamba günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

9- Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 19.01.2021 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 20.03.2021 tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

10- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 19.01.2021 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

11- Halen kamu görevlisi olarak veya 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi kapsamındaki bildirim şartına tabi olarak çalışanlardan, istifa/sözleşme feshi taleplerini kurumlarına/işyerlerine iletmiş olmakla birlikte, bu işlemlerin devam etmesi nedeniyle 8 inci maddede belirtilen sürede görevine başlayamayacak durumda olanlar; bu durumu belgelendirmeleri, birinci maddede belirtilen şekilde başvurularını yapmaları ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları da taşımaları kaydıyla en geç 20.03.2021 tarihinde göreve başlatılabilecektir.

12- Karantina altına alınması veya uçuş yasağı bulunan bir ülkede bulunması sebebiyle göreve başlayamayacak olanlar; durumlarını belgelendirmek suretiyle, 19.01.2021 tarihi mesai bitimine kadar yerleştikleri hizmet birimlerine yazılı olarak bilgi vermeleri kaydıyla en geç mazeretlerinin bitimini takip eden üç iş günü içinde göreve başlatılabilecektir.

13- Yukarıda belirtilen süre içinde başvuru yapmayan veya başvuru yaptığı halde göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir.

EK:
1- Göreve Başlamak İçin Gerekli Belgeler
2- Göreve Başlama İşlemlerine Ait Form
3- Başvuru Komisyonları
4- Hizmet Dökümü Yardım Kılavuzu
Memurlar.Net
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