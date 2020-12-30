1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yetki belgesi olmayan emlakçı ilan giremeyecek

Taşınmaz ticaretinin 1 Ocak itibarıyla kabuk değiştireceğini belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, "Artık portallar emlak işletmelerinin yetki belgeleri yoksa ilanlarını yayınlayamayacak ve üye yapamayacak. Ayrıca yayınlanan ilanlara ilişkin şikayetleri de kayıt altına alarak sonuçlandırmaları gerekiyor" dedi
 30 Aralık 2020 17:27
+Aa- Yazdır
Yetki belgesi olmayan emlakçı ilan giremeyecek

Emlak aracılık faaliyetlerinin sadece Yetki Belgesi alan işletmeler tarafından yapılabileceğine dikkat Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan "Artık 1 Ocak tarihinden sonra bu denetimlerin ve kontrollerin yapılmasını istiyoruz.

Başka bir uzatma ya da gecikme olmaması lazım. Yetki belgesi alan 23 bine yakın işletme bu uygulamaların başlamasını bekliyor" ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİLER, YETKİ BELGESİ'Nİ SORSUN"

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, konuya ilişkin emlakçı ve tüketicilere uyarılarda bulunan Akdoğan, "Tüketiciler mağduriyet yaşamamak için çalışacakları emlak işletmelerine yetki belgelerini sormalı, yetki belgesi olmayan işletmelerle çalışmamalıdır. Ayrıca emlak işletmeleri ile gerek alım satım işlemlerinde gerekse de kiralama işlemlerinde sözleşmeli çalışmaları gerektiği unutulmamalı.

Emlak işletmeleri yetkilendirme sözleşmesi yapmadan bir herhangi bir satılık ya da kiralık taşınmazın ilanını giremezler. Ayrıca 1 Ocak itibarıyla işletmelerin, emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri Taşınma Ticareti Bilgi Sistemine kaydetmeleri gerekiyor. Eksikler bir an önce işletmeler tarafından tamamlanmalı" şeklinde konuştu.
Dünya
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
BMC'den TOGG yönetimindeki değişikliklere ilişkin açıklama
30 Aralık 2020 16:34		 Bireysel emeklilik fonları yaklaşık yüzde 30 getiri sağladı
30 Aralık 2020 16:06
Ilgaz Tüneli, 4 yılda ekonomiye 200 milyon lira katkı sağladı
29 Aralık 2020 23:32		 Volkswagen Türkiye'deki şirketini tasfiye ediyor
29 Aralık 2020 22:12
Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lirayı aştı
29 Aralık 2020 20:43		 BOTAŞ: 7 ilçeye daha doğal gazı ulaştırmış durumdayız
29 Aralık 2020 20:40
2021 yılına ait pasaport ve ehliyet harçları açıklandı
29 Aralık 2020 18:12		 Türk lirası, gelişmekte olan ülke para birimlerini geride bıraktı
29 Aralık 2020 11:12
Ekonomik güven endeksi aralıkta azaldı
29 Aralık 2020 10:24		 Yerli oto fabrikasında 5 bin kişiye iş
29 Aralık 2020 08:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:43 - Prof. Dr. Gönen: 120 bin sağlık çalışanı Covid-19'a yakalandı17:37 - Gaziantep BB. şirket çalışanlarına istihdam olanağı sunacak17:32 - 'Keşfedilen doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak'17:32 - Ortaokul öğretmenlerinde Not Sorunu17:28 - Altın fiyatları günü artışla kapattı17:27 - Yetki belgesi olmayan emlakçı ilan giremeyecek
17:26 - THY'den yolcularına PCR testi uyarısı17:26 - KPSS 2020/14 göreve başlama işlemine ilişkin duyuru17:14 - Almanya'da hastaneler maaş ödeyemez hale geldi17:10 - DSÖ: Aşı olanlar da seyahat ettiklerinde karantinaya alınmalı16:56 - İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi16:56 - MEB, şube müdürlüğüne GYS ile atama sonuçlarını açıkladı
16:52 - Erdoğan: Anadolu, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir16:48 - Dr. Aylin Sözer'i vahşice öldüren katil tutuklandı16:39 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü16:34 - BMC'den TOGG yönetimindeki değişikliklere ilişkin açıklama16:32 - Kovid-19 hastası yurttan kaçmaya çalışırken yakalandı
16:25 - Şair Yılmaz Odabaşı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı
Tüm kamu personelini etkiliyor... 2021 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
2021 için memurların yemek bedelleri netleşti
Simülasyonlu KPSS 2020/2 robotu yayında
Dr. Aylin Sözer'i vahşice öldüren katil tutuklandı
Banka güvenlik görevlisi 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 6 aylık emekleri heba oldu
CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak
Ekonomistler aralık ayı enflasyonu için ne dedi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bim aşı reklamı 5
28 aralık 2020 asgari ücret açıklaması 2
aşı olmak isteyenlerin kafasındaki tilkiler 3
Deprem 4
Insanoğlunun yasaklara meyili 6
Jack London Kitapları 6
şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 23
haribo 4
estetik 2
geceleri nöbetçi market uygulaması 1
SON İLANLAR
Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Batman Üniversitesi işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi engelli işçi alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Adalet Bakanlığı 10 Avukat alacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam