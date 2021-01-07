Askerlik hizmetlerimin hepsini mi borçlanmak zorundayım?

SORU: 12.02.1971 doğumluyum. Memuriyete 15.03.1993 tarihinde başladım. Askerlik görevimi 1991 ve 1992 yılları arasında 18 ay er olarak yaptım. Askerlik hizmetimi borçlanmak istiyorum. Emeklilik süresini erkene çekmek için askerlik borçlanmamın hepsini mi yoksa belli bir süresini mi borçlanmam yeterli olacaktır. Yardımcı olursanız sevinirim.

CEVAP: Askerlik borçlanması kısmi olarak yapılabilir mi? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetine başlayanlar bütün işlemler açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olurlar.

5434 sayılı Kanuna göre, kademeli yaş gruplarına girilebilmesi için 23/05/2002 tarihine kadar olan hizmet sürelerinin en az 3 tam yıl ve daha fazla olması gerekir.

8 Eylül 1999 öncesi hiçbir surette işçi, memur, esnaf olarak çalışması olmayıp, bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar kademeli yaş grubuna giremezler, erkek memur 60 yaşına tabi olur,

Yapılacak olan borçlanmaların emeklilik yaşını etkilemesi için mutlaka memurun 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf veya memur olarak çalışmaya başlaması ve borçlanma yapılacak olan sürenin de 23/05/2002 tarihinden önce geçmiş olması gerekir, borçlanma yapılması için bir süre aranmaz, memur emekli olmadan en az 6 ay önce borçlanmayı yapması gerekir.

8 Eylül 1999 öncesi memurluk hizmeti olmayıp işçilik, esnaflık hizmeti olan ve bu tarihten önce ve 23/05/2002 tarihi arasında askerlik hizmet süresi olanların bu süreyi borçlanmayla birlikte ve işçi ve esnaf süreleri toplamının 23/05/2002 tarihindeki toplamı en az 3 yıl olursa emeklilik yaş grubunu daha önce tamamlamaya fayda sağlar.

Askerlik süresinin tamamını borçlanma mecburiyeti yoktur, istenilen süre kadar borçlanma yapılabilir, yani borçlanma yapılacak süre emeklilik yaşını daha erkene alıyorsa bu süre kadar borçlanma yapılabilir.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz;

2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olmanız nedeniyle 5434 e tabi olursunuz.

Verdiğiniz bilgilere göre; mevcut durumunuz itibariyle 54 yaşa tabi olursunuz.

Ancak, askerlik borçlanmasının ister 3-4 aylık kısmını ister tamamını borçlanılması halinde ise 53 yaşa tabi olacağınızı değerlendirmekteyiz.

Hesaplamalarımız verdiğiniz bilgiler doğrultusunda yapılmıştır, tavsiyemiz borçlanma yapma düşünceniz olduğunda SGK ya borçlanma yapılacak sürenin emeklilik yaş grubunuzu etkileyecek şekilde borçlanma yapma bildirimini yapmanızın ve alacağınız cevaba göre hareket etmenizin daha doğru olacağını da söyleyebiliriz.