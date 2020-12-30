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Altın fiyatları günü artışla kapattı

 30 Aralık 2020 17:28
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Altın fiyatları günü artışla kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 446,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 723,00 lira, Cumhuriyet altını 2.960,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 446,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


 SALI
ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 444,40 444,60 446,00 446,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.928,00 2.949,00 2.939,00 2.960,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 405,50 409,50 406,80 410,80
Lira (Tam) Ziynet 2.862,00 2.882,00 2.872,00 2.892,00
Yarım Ziynet 1.431,00 1.441,00 1.436,00 1.446,00
Çeyrek Ziynet 715,00 720,00 718,00 723,00
Anadolu Ajansı
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