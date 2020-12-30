Altın fiyatları günü artışla kapattı
|30 Aralık 2020 17:28
|+Aa- Yazdır
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 446,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 723,00 lira, Cumhuriyet altını 2.960,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 446,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|SALI
|
|ÇARŞAMBA
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|444,40
|444,60
|446,00
|446,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.928,00
|2.949,00
|2.939,00
|2.960,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|405,50
|409,50
|406,80
|410,80
|Lira (Tam) Ziynet
|2.862,00
|2.882,00
|2.872,00
|2.892,00
|Yarım Ziynet
|1.431,00
|1.441,00
|1.436,00
|1.446,00
|Çeyrek Ziynet
|715,00
|720,00
|718,00
|723,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa rekor seviyeyi gördü
30 Aralık 2020 13:17
|Çeyrek altının düşüşü sürüyor
30 Aralık 2020 12:41
|Gün ortasında dolar ne kadar oldu?
30 Aralık 2020 12:14
|İnternetten altın alırken dikkat!
29 Aralık 2020 21:29
|Borsa günü rekorla tamamladı
29 Aralık 2020 18:34
|Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü
29 Aralık 2020 18:03
|Gün içinde sert düşen dövizde, gün sonu fiyatları
29 Aralık 2020 17:56
|Borsa günü rekorlarla tamamladı
28 Aralık 2020 18:23
|Çeyrek altın 729 TL'ye düştü
28 Aralık 2020 17:17
|Dolar günü 13 kuruş düşüşle tamamladı
28 Aralık 2020 17:14