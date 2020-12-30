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Gaziantep BB. şirket çalışanlarına istihdam olanağı sunacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile imzaladığı Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Projesi (MEGİP) kapsamında 250 şirket personeline verilecek eğitimlerde başarılı olanları bünyesinde istihdam edecek.
 30 Aralık 2020 17:37
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Gaziantep BB. şirket çalışanlarına istihdam olanağı sunacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile imzaladığı Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Projesi (MEGİP) kapsamında 250 şirket personeline verilecek eğitimlerde başarılı olanları bünyesinde istihdam edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MEGİP protokolünü, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin makamda düzenlenen törenle imzaladı.

Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesinin de ihtiyaç duyduğu şoförlük, otomotiv mekanikeri, halkla ilişkiler, peyzaj ve büro yönetimi gibi iş alanlarında belediyeye bağlı şirketlerde çalışan yaklaşık 250 personele 8 ay boyunca teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Eğitime katılacak kursiyerlerin, kursiyer zaruri gideri, genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

Eğitimin sonunda kursiyerlerin yüzde 50'sinden az olmamak üzere başarılı olan adaylar belediyede istihdam edilerek iş hayatlarını sürdürebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatma Şahin, insana dokunan, istihdam üreten, uzmanlaştıran ve performansa dayalı bir projenin imzasını attıklarını belirtti.

Yeni yılda özellikle gençlerin istihdam edilmesi üzerine ellerinden gelen gayreti sürdürmeye devam edeceklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Baktığımızda şehrimiz bir sanayi şehridir. İmzalanan proje itibarıyla kalifiye eleman yetiştirme maksadıyla eğitim alacak personeller ihtiyaç duyulan alanlarda yetkinlik kazanacak. Kariyer.net'teki başarının devamını da aynı şekilde bu protokolle devam etmek istiyoruz. Diploma sahibi her gencimizi kendi ihtisas alanına uygun iş bulması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrin kalkınması adına elimizde bulunan beşeri sermayenin gücünü doğru kullanarak kentin avantajına çevireceğiz. Çok genç bir nüfusumuz var. Gençlerimizi doğru yönlendirmeliyiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Siraç Ekin de çok güzel bir projenin hayata geçirildiğine işaret ederek, "Bugün sanayicilerimizin önem verdiği hususların başında kalifiye eleman geliyor. MEGİP projesiyle eğitim görecek kursiyerlerimiz, normal ve uygun yerlerde işin ehli insanların yanında alacakları ön eğitim ile yetiştirilecek. Ardından gerek sektör nezdinde gerekse de kamuda uygun iş alanlarında istihdam edilecek niteliğe kavuşmuş olacaklar. Yetiştirilen kursiyerler, sektörde bir şekilde kalifiye eleman olarak girebilecek." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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