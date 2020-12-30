Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimlere ödüllerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.
|30 Aralık 2020 17:51
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Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen
'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri', bu yılki sahiplerini ekim ayında bulmuştu.
Ödüllere layık görülen isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenen törende plaketlerini aldı.
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Kültür ve sanat alanında ödül alan isimler tek tek sahneye çağrıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödülleri takdim edildi.
Bu yıl
'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde,
"kültür tarihi"ödülüne Sadettin Ökten,
"sosyal bilimler"ödülüne İsmail Kara,
"edebiyat"ödülüne İbrahim Tenekeci,
"sinema"ödülüne Derviş Zaim,
"müzik"ödülüne Özdemir Erdoğan,
"vefa"ödülüne de Necmeddin Okyay'a verilmişti.
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında
"koleksiyon"alanındaki ödül ise Mehmet Çebi'ye layık görülmüştü.
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