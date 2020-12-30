8'i tutuklu 22 FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi
|30 Aralık 2020 18:00
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Adana'da, daha önce işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddiasıyla haklarında 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 8'i tutuklu 22 yargılanması sürdürüldü.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.S, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgüte finansal destekte bulunmadığını öne sürdü.
Örgütsel bir konumunun bulunmadığını belirten sanık M.S, "FETÖ adına kimseden para talep etmedim. ByLock programını kullanmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını belirterek, tahliye ve beraatlerini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise sanıklara ait dijital materyal inceleme raporunun beklenilmesi ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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