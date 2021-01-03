Bel fıtığı rahatsızlığı olanlar polis olabilir mi?
|03 Ocak 2021 14:08
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SORU: Merhaba 27.pomeme girmeyi düşünüyorum bende 1.derece bel kaymasından ötürü yalancı fıtık oluştu. MR sonucunda kaydı var. Ama tanı koydurmadım doktorum e nabızımdan kolayca radyolojik görüntülerime erişti sizce pomem de ortopedi veya beyin sinirde elenme sebebi mi ?
CEVAP: Bel fıtığı rahatsızlığı olanlar, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre Polis Memuru olamamaktadır.
Polis memurluğu alımı için çeşitli şartlar aranmakta olup, tıbbi yönden sağlıklı bir bedene sahip olunması gerekmektedir.
29.09.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre;
Ortopedi Ve Travmotoloji bölümü "B" dilimi 8.madde (a) bendinde;
Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan;
a) Omurganın, omurga eklerinin (disklerin, bağların, destek dokuların, kasların, sinirlerin) patolojileri, gevşeklikleri, boyun-göğüs-bel fıtıkları, disk patolojileri, sinir sıkışmaları açıklamaları yer almaktadır.
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre; Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrencilerde hastalık branşlarının sınıflandırılmasında A dilimi sağlık şartları aranır. B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engel teşkil ettiğinden dolayı yukarıda 8. maddede açıklamasına yer verdiğimiz bel fıtığı rahatsızlığı olan kişiler "B" diliminde yer aldığından dolayı polis adayı olamayacaktır.
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