Elazığ'da 341 deprem konutu için kura çekildi
|30 Aralık 2020 18:09
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Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılanlar için Gümüşkavak ve Aksaray mahallelerinde yaptırılan 341 konut için kura çekildi.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Gümüşkavak ve Aksaray mahallelerinde yapımı tamamlanan 486 konuttan 341'i için Elazığ İl Özel İdaresinde kura çekim töreni düzenlendi.
Kura çekilişi öncesi bir konuşma yapan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 24 Ocak'taki deprem ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için yaptığı planlama ve inşaat çalışmalarının önemli bir aşamaya geldiğini belirtti.
Son olarak yapımı tamamlanan 341 konutun kura çekilişini gerçekleştirdiklerini ifade eden Yırık, şunları belirtti:
"Bugüne kadar toplam 2 bin 517 adet konut bitirilerek kura çekilişi ile vatandaşlarımıza teslim etmeye devam ediyoruz. Bu süreçte 42'si Gümüşkavak, 299'u Aksaray mahallemizde olmak üzere toplam 341 hak sahibimizin konutlarını kura çekilişi ile belirleyeceğiz. Devletimizin yaptığı bu konutlar son derece modern, deprem genelgesine uygun, çevre donatıları, yeşil alanları, asansörü, park ve oyun alanları ile son derece güçlü yapılar oldu. İnsanlarımızın gülerek, mutluluk içerisinde oturacağı konutlar oldu."
Elazığ'da önceki günlerde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsatan Yırık, "Pazar günü 09.37'de meydana gelen deprem dolayısı ile tekrar Elazığlı hemşerilerimize bu afeti yaşayanlara geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. Deprem sonrasında vatandaşlarımızın orta hasarlı da olsa ikamet etmiş oldukları binalar, bunlar tekrar değerlendirilerek son durum itibari ile hangi hasar durumunda olduğunun tespitine ekiplerimizce 3 gündür devam ediliyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz, devletimizin imkanları vatandaşlarımızın hizmetindedir." dedi.
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