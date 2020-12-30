1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elazığ'da 341 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılanlar için Gümüşkavak ve Aksaray mahallelerinde yaptırılan 341 konut için kura çekildi.
 30 Aralık 2020 18:09
+Aa- Yazdır
Elazığ'da 341 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılanlar için Gümüşkavak ve Aksaray mahallelerinde yaptırılan 341 konut için kura çekildi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Gümüşkavak ve Aksaray mahallelerinde yapımı tamamlanan 486 konuttan 341'i için Elazığ İl Özel İdaresinde kura çekim töreni düzenlendi.

Kura çekilişi öncesi bir konuşma yapan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 24 Ocak'taki deprem ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için yaptığı planlama ve inşaat çalışmalarının önemli bir aşamaya geldiğini belirtti.

Son olarak yapımı tamamlanan 341 konutun kura çekilişini gerçekleştirdiklerini ifade eden Yırık, şunları belirtti:

"Bugüne kadar toplam 2 bin 517 adet konut bitirilerek kura çekilişi ile vatandaşlarımıza teslim etmeye devam ediyoruz. Bu süreçte 42'si Gümüşkavak, 299'u Aksaray mahallemizde olmak üzere toplam 341 hak sahibimizin konutlarını kura çekilişi ile belirleyeceğiz. Devletimizin yaptığı bu konutlar son derece modern, deprem genelgesine uygun, çevre donatıları, yeşil alanları, asansörü, park ve oyun alanları ile son derece güçlü yapılar oldu. İnsanlarımızın gülerek, mutluluk içerisinde oturacağı konutlar oldu."

Elazığ'da önceki günlerde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsatan Yırık, "Pazar günü 09.37'de meydana gelen deprem dolayısı ile tekrar Elazığlı hemşerilerimize bu afeti yaşayanlara geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. Deprem sonrasında vatandaşlarımızın orta hasarlı da olsa ikamet etmiş oldukları binalar, bunlar tekrar değerlendirilerek son durum itibari ile hangi hasar durumunda olduğunun tespitine ekiplerimizce 3 gündür devam ediliyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz, devletimizin imkanları vatandaşlarımızın hizmetindedir." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
KPSS 2020/14 göreve başlama işlemine ilişkin duyuru
30 Aralık 2020 17:26		 Covid-19 aşıları, bakanlığın ilaç deposuna nakledildi
30 Aralık 2020 16:16
RTÜK'ten 6 televizyona yaptırım cezası
30 Aralık 2020 16:03		 'Genelge beni bağlamaz' diyen dönerciye 24'üncü ceza
30 Aralık 2020 14:12
Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanacak
30 Aralık 2020 13:24		 Gelir kaybı ve kira desteği için başvurular başladı
30 Aralık 2020 13:06
İçişlerinden yeni yılbaşı genelgesi
30 Aralık 2020 13:04		 TEB hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
30 Aralık 2020 12:59
Kaymakam adaylığı mülakat tarihleri belli oldu
30 Aralık 2020 12:19		 Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması'na başvurular da bugün başlıyor
30 Aralık 2020 12:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:30 - 'Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız'18:24 - LPG otogaz'ın litre fiyatına 10 kuruş indirim18:19 - İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Selçuk telefonla ikna etti18:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP lideri Aksakal'ı kabul etti18:12 - 'Futbolda şike' soruşturmasında 2 sanığa hapis cezası18:09 - Elazığ'da 341 deprem konutu için kura çekildi
18:08 - Devlet desteğiyle hayalindeki besi çiftliğine kavuştu18:03 - Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı18:00 - 8'i tutuklu 22 FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi17:51 - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu17:46 - Kıbrıs'ın tamamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi17:43 - Prof. Dr. Gönen: 120 bin sağlık çalışanı Covid-19'a yakalandı
17:37 - Gaziantep BB. şirket çalışanlarına istihdam olanağı sunacak17:32 - 'Keşfedilen doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak'17:32 - Ortaokul öğretmenlerinde Not Sorunu17:28 - Altın fiyatları günü artışla kapattı17:27 - Yetki belgesi olmayan emlakçı ilan giremeyecek
17:26 - THY'den yolcularına PCR testi uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı
Tüm kamu personelini etkiliyor... 2021 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
2021 için memurların yemek bedelleri netleşti
Simülasyonlu KPSS 2020/2 robotu yayında
Dr. Aylin Sözer'i vahşice öldüren katil tutuklandı
Banka güvenlik görevlisi 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 6 aylık emekleri heba oldu
CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak
Ekonomistler aralık ayı enflasyonu için ne dedi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kelimelik 8
Aşı yaptırmam diyenler vatan haini 4
Anormal kişilere ceza kesilecek 1
Adana'da lastik değiştirmeye yılanı ile giden arkadaş 3
erkan tan 1
Hırvatistan'da deprem 2
2020 6
Volkswagen'in,Manisa'daki şirketini tasfiye etmesi 4
nokta 1
yaşar mükemmel bir atlayış 1
SON İLANLAR
Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Batman Üniversitesi işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi engelli işçi alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Adalet Bakanlığı 10 Avukat alacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam