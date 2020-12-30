'Futbolda şike' soruşturmasında 2 sanığa hapis cezası
FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen davadan dosyası ayrılan 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer ile Ali Çevik hakkında davanın reddedilmesine karar verirken, sanıklar Orhan Erdemli 'örgüte yardım' suçundan 1 yıl 10 ay, Nazif Aktaş ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
|30 Aralık 2020 18:12
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