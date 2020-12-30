1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Futbolda şike' soruşturmasında 2 sanığa hapis cezası

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen davadan dosyası ayrılan 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer ile Ali Çevik hakkında davanın reddedilmesine karar verirken, sanıklar Orhan Erdemli 'örgüte yardım' suçundan 1 yıl 10 ay, Nazif Aktaş ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 30 Aralık 2020 18:12
+Aa- Yazdır
'Futbolda şike' soruşturmasında 2 sanığa hapis cezası
FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen davadan dosyası ayrılan 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer ile Ali Çevik hakkında davanın reddedilmesine karar verirken, sanıklar Orhan Erdemli 'örgüte yardım' suçundan 1 yıl 10 ay, Nazif Aktaş ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dr. Aylin Sözer'i vahşice öldüren katil tutuklandı
30 Aralık 2020 16:48		 'EFT iptali' ile araç sahiplerini dolandıran şüpheli tutuklandı
30 Aralık 2020 15:43
Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet verildi, indirim uygulanmadı
29 Aralık 2020 17:42		 Trabzon'da babasına yumruk atan evlada 7,5 yıl hapis
28 Aralık 2020 23:40
CHP'li Başkana Erdoğan'a hakaretten hapis cezası
28 Aralık 2020 22:53		 16 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
26 Aralık 2020 22:52
Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a 2 ayrı suçtan ceza
26 Aralık 2020 22:48		 CHP'li vekile şantaj soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
26 Aralık 2020 18:22
Eski mankenin ölümüyle ilgili davada beraat kararı reddedildi
25 Aralık 2020 14:23		 Aracıyla köpeğin üzerinden geçerek ölümüne neden olan doktorun yargılanmasına başlandı
25 Aralık 2020 14:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:30 - 'Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız'18:24 - LPG otogaz'ın litre fiyatına 10 kuruş indirim18:19 - İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Selçuk telefonla ikna etti18:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP lideri Aksakal'ı kabul etti18:12 - 'Futbolda şike' soruşturmasında 2 sanığa hapis cezası18:09 - Elazığ'da 341 deprem konutu için kura çekildi
18:08 - Devlet desteğiyle hayalindeki besi çiftliğine kavuştu18:03 - Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı18:00 - 8'i tutuklu 22 FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi17:51 - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu17:46 - Kıbrıs'ın tamamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi17:43 - Prof. Dr. Gönen: 120 bin sağlık çalışanı Covid-19'a yakalandı
17:37 - Gaziantep BB. şirket çalışanlarına istihdam olanağı sunacak17:32 - 'Keşfedilen doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak'17:32 - Ortaokul öğretmenlerinde Not Sorunu17:28 - Altın fiyatları günü artışla kapattı17:27 - Yetki belgesi olmayan emlakçı ilan giremeyecek
17:26 - THY'den yolcularına PCR testi uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı
Tüm kamu personelini etkiliyor... 2021 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
2021 için memurların yemek bedelleri netleşti
Simülasyonlu KPSS 2020/2 robotu yayında
Dr. Aylin Sözer'i vahşice öldüren katil tutuklandı
Banka güvenlik görevlisi 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 6 aylık emekleri heba oldu
CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak
Ekonomistler aralık ayı enflasyonu için ne dedi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aşı yaptırmam diyenler vatan haini 4
çalışan kadın 1
Son yaprak 1
konuşan karga 4
kuyumcu soygunları 1
bir ayağı sözlükte bir ayağı iki gözü eli kulağı iletide olan ya 2
çin aşısının gelemeyişi 1
haribo 4
Deprem 4
İlber Ortaylı'nın sunucu kıza Maşallah,şuna bak demesi 6
SON İLANLAR
Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Batman Üniversitesi işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi engelli işçi alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Adalet Bakanlığı 10 Avukat alacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam