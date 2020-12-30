İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Selçuk telefonla ikna etti
|30 Aralık 2020 18:19
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Rize'de 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen şahsı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk telefonla görüşüp ikna ederek intihardan vazgeçirdi.
Olay merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi, 8 katlı Medine İş Hanı'nda meydana geldi. 50 yaşındaki İ.U. binanın çatısına çıkarak aşağıya atlamak istediğini söyledi. Çevredekilerin olayı fark etmesiyle polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek trafiği dururken, itfaiye ekipleri ise merdivenli itfaiye aracını ve binanın altına şişme yatak açtı. Sağlık ekipleri ise olası olumsuz bir durum için hazırda bekledi. İntihara kalkışan İ.U.'yu ikna etmeye çalışan polisler çaba gösterdi. İ.U. ise ekonomik şartlardan dolayı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler'den yardım istediğini dile getirdi. Bu esnada intiharı duyan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İ.U. arasında bir telefon görüşmesi oldu. Telefonda vatandaşı ikna eden Selçuk intihardan vazgeçirmeyi başardı. İ.U. polis ve itfaiye ekipleri eşliğinde binadan aşağıya indirilerek sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulans ile hastaneye getirildi.
Bu esnada Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Rize İl Müdürlüğü de Bakan Selçuk'un talimatı üzerine İ.U.'nun ailesine ulaşarak çalışma başlattı.
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