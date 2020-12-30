LPG otogaz'ın litre fiyatına 10 kuruş indirim
|30 Aralık 2020 18:24
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; LPG otogaz'ın litre fiyatına 10 kuruş indirim geldi.
EPGİS'İN sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 31/12/2020 tarihinde geçerli olmak üzere LPG otogaz'da 10 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV DüzenlemesiEPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) December 30, 2020
31/12/2020 tarihinde geçerli olmak üzere
LPG otogaz'da 10 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.
Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.
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