'Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız'
Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda."
|30 Aralık 2020 18:30
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