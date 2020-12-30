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'Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız'

Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda."
 30 Aralık 2020 18:30
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'Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda."

Anadolu Ajansı
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