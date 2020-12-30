Koronavirüs tedavisi gören doktor hayatını kaybetti
Hatay'da korona virüs tedavisi gören Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Ezelsoy, yaşamını yitirdi.<
|30 Aralık 2020 19:31
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Hatay'da korona virüs tedavisi gören Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Ezelsoy, yaşamını yitirdi.
Çocuk hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Ezelsoy korona virüse yakalandı. Hatay'da bir hastanede tedavisine başlanan Dr. Ezelsoy, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ezelsoy, hayatını kaybetti.
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