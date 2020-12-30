1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 artışla günü 1.479,91 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.483,16 puanla da rekor seviyeyi gördü.
 30 Aralık 2020 19:36
+Aa- Yazdır
Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 artışla günü 1.479,91 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.483,16 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,79, holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,46 ile orman, kağıt,basım oldu.

Düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarından destek bulan BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinin öncülüğünde günü 1.479,91 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü rekor seviyeyi de 1.483,16 puana taşıdı.

Analistler, İngiltere'de ticaret anlaşmaları ve ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise yılbaşı tatili nedeniyle birçok borsanın kapalı olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.455 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1.490 seviyesinin direnç olarak izleneceğini, olası düşüşlerde ise 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları günü artışla kapattı
30 Aralık 2020 17:28		 Borsa rekor seviyeyi gördü
30 Aralık 2020 13:17
Çeyrek altının düşüşü sürüyor
30 Aralık 2020 12:41		 Gün ortasında dolar ne kadar oldu?
30 Aralık 2020 12:14
İnternetten altın alırken dikkat!
29 Aralık 2020 21:29		 Borsa günü rekorla tamamladı
29 Aralık 2020 18:34
Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü
29 Aralık 2020 18:03		 Gün içinde sert düşen dövizde, gün sonu fiyatları
29 Aralık 2020 17:56
Borsa günü rekorlarla tamamladı
28 Aralık 2020 18:23		 Çeyrek altın 729 TL'ye düştü
28 Aralık 2020 17:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:56 - Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma20:54 - CHP'li belediye yılbaşı hediyesi olarak şarap yolladı!20:53 - İtfaiyecilerin elini tutarak yardım bekledi20:51 - Şeker ameliyatı olmak için Türkiye'nin yolunu tuttular20:51 - 1 Ocak'ta, Cuma namazı kılınacak mı?20:49 - Bakan Soylu: Jandarma Uzman Çavuş alım süreci başladı
20:47 - Patent başvuru ücretleri belirlendi20:46 - Temizlik işçilerinin bulduğu para sahibine teslim edildi20:12 - Valilik, 3 bin 500 sağlık çalışanına teşekkür belgesi verdi20:06 - Yılbaşı öncesi ikramiye kazanacak olanlara uyarı19:53 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı19:47 - Kobani olaylarına ilişkin 108 kişi hakkında iddianame hazırladı
19:45 - Seyir halinde yemek yiyen minibüs sürücüsüne ceza19:44 - Hakkari'de terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi19:42 - Çekme belgeli araç kullanan sürücüye 3 bin 701 lira ceza19:39 - 6 bakan 'ekonomi ve reform' gündemiyle bir araya geldi19:38 - HDP ilçe binasındaki yangınla ilgili açıklama
19:36 - Borsa günü rekorlarla tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı
Tüm kamu personelini etkiliyor... 2021 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
2021 için memurların yemek bedelleri netleşti
Simülasyonlu KPSS 2020/2 robotu yayında
Dr. Aylin Sözer'i vahşice öldüren katil tutuklandı
Banka güvenlik görevlisi 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 6 aylık emekleri heba oldu
Atama izinleri yanmasın diye, 50 Üniversite birden akademik personel alım ilanına çıktı
CTE 160 ceza infaz kurumu katibi alacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gelir gider dengesizliğini aşmanın yolu 1
gizli buzlanma 4
hadi başka kapıya 2
2020'ye minnet notu bırak 7
Faizi düşürmekle enflasyon düşmez 2
kelimelik 8
Salieri kompleksi 2
nokta 1
baltayı taşa vurmak 2
ankaragücü 1
SON İLANLAR
Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Batman Üniversitesi işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi engelli işçi alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Adalet Bakanlığı 10 Avukat alacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam