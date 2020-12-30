HDP ilçe binasındaki yangınla ilgili açıklama
|30 Aralık 2020 19:38
|+Aa- Yazdır
Bursa'nın İnegöl ilçesinde HDP binasındaki yangının, ilk tespitlere göre dışarıdan bir müdahale ile oluşmadığı bildirildi.
İnegöl Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Ertuğrul Gazi Mahallesi 1. Zambak Sokak'taki HDP İlçe Başkanlığı binasında yangın meydana geldiği belirtildi.
Yangının çıkış sebebinin araştırılması için itfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerince gerekli incelemenin yapıldığı duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlk tespitlere göre, yangının dışarıdan bir müdahale ile oluşmadığı, kapının kilitli olduğu ve yangının içeriden çıktığı, ekipler olay yerine intikal ettiklerinde yangının sönmüş olduğu görülmüştür. İl merkezinden gelen uzman birimlerce detaylı araştırmalara başlanmış, olay çok yönlü olarak araştırılmaktadır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Soylu: Jandarma Uzman Çavuş alım süreci başladı
30 Aralık 2020 20:49
|6 bakan 'ekonomi ve reform' gündemiyle bir araya geldi
30 Aralık 2020 19:39
|Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayısı düşmeye devam ediyor
30 Aralık 2020 19:03
|Bakan Karaismailoğlu: 5A uydusu pazartesi gecesi fırlatılıyor
30 Aralık 2020 18:30
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP lideri Aksakal'ı kabul etti
30 Aralık 2020 18:13
|Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
30 Aralık 2020 17:51
|Gaziantep BB. şirket çalışanlarına istihdam olanağı sunacak
30 Aralık 2020 17:37
|'Keşfedilen doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak'
30 Aralık 2020 17:32
|Erdoğan: Anadolu, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir
30 Aralık 2020 16:52
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
30 Aralık 2020 16:39