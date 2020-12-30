Seyir halinde yemek yiyen minibüs sürücüsüne ceza
Konya'da direksiyon başında yemek yiyerek araç kullanan minibüs sürücüsüne ceza kesildi.
|30 Aralık 2020 19:45
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Konya'da direksiyon başında yemek yiyerek araç kullanan minibüs sürücüsüne ceza kesildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförünün, direksiyon başında yemek yiyerek araç kullandığı görüntülerinin yayımlandığı belirtildi.
Bununz üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda sürücünün tespit edildiği ifade edilen açıklamada, sürücüye "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Açıklamada, sürücünün belgesine de 20 ceza puanı eklendiği kaydedildi.
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