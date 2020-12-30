Temizlik işçilerinin bulduğu para sahibine teslim edildi
|30 Aralık 2020 20:46
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediye temizlik işçileri tarafından bulunan 3 bin 240 lira para sahibi olan pazarcı esnafına teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan temizlik işçileri, pazar yerinde temizlik yaptıkları esnada buldukları 3 bin 240 lira parayı amirlerine teslim etti. Temizlik işçileri, Hal İçi'ndeki pazar yeri temizliği esnasında, pazarcı esnafının tezgah kurdukları alanda yerdeki paraları görerek amirlerine durumu bildirdi.
Buldukları paranın tek kuruşuna dokunmadan amirlerine teslim eden temizlik görevlileri, sahibine ulaştırılmasını istedi. Belediye yetkilileri ise daha önce paralarının kaybolduğu yönünde müracaatı bulunan İlyas Uzun'un paranın sahibi olduğunu tespit etti. Mantar satıcısı olan pazarcı esnafı Uzun'a ulaşan ekipler, pazarda düşürdüğü parasını kendisine eksiksiz olarak teslim etti. Uzun, düşürdüğü parasını bulup kendilerine ulaşmasını sağlayan temizlik işçilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
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