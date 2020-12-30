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Bakan Soylu: Jandarma Uzman Çavuş alım süreci başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik korucularından şartları tutan 1.880 kişinin Jandarma Uzman Çavuş olarak alınmasıyla ilgili sürecin başladığını duyurdu.
 30 Aralık 2020 20:49
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Bakan Soylu: Jandarma Uzman Çavuş alım süreci başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mevcut güvenlik korucularımızdan, şartları tutan, 1.880 kişinin daha Jandarma Uzman Çavuş olarak alınma sürteci başlatıldı. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, tüm güvenlik birimlerimiz omuz omuza kararlılıkla mücadeleye devam edecektir" dedi.

Öte yandan terörle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde 2.738 güvenlik korucusu, Jandarma Uzman Çavuş olarak göreve başlamıştı.
Memurlar.Net
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