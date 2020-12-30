1 Ocak'ta, Cuma namazı kılınacak mı?
|30 Aralık 2020 20:51
|+Aa- Yazdır
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, cuma namazının kılınıp kılınmayacağı, en çok sorulan sorulardan biri oldu.,
Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından resmi internet sayfasından yayımlanan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde güncelleme yapılarak:
"31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız; İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç, kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Patent başvuru ücretleri belirlendi
30 Aralık 2020 20:47
|Valilik, 3 bin 500 sağlık çalışanına teşekkür belgesi verdi
30 Aralık 2020 20:12
|Seyir halinde yemek yiyen minibüs sürücüsüne ceza
30 Aralık 2020 19:45
|Elazığ'da 341 deprem konutu için kura çekildi
30 Aralık 2020 18:09
|KPSS 2020/14 göreve başlama işlemine ilişkin duyuru
30 Aralık 2020 17:26
|Covid-19 aşıları, bakanlığın ilaç deposuna nakledildi
30 Aralık 2020 16:16
|RTÜK'ten 6 televizyona yaptırım cezası
30 Aralık 2020 16:03
|'Genelge beni bağlamaz' diyen dönerciye 24'üncü ceza
30 Aralık 2020 14:12
|Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanacak
30 Aralık 2020 13:24
|Gelir kaybı ve kira desteği için başvurular başladı
30 Aralık 2020 13:06