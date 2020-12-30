CHP'li belediye yılbaşı hediyesi olarak şarap yolladı!
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan, içerisinde şarap, çerez, buğday ve nar bulunan yılbaşı kolileri dağıtarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
|30 Aralık 2020 20:54
|+Aa- Yazdır
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan, içerisinde şarap, çerez, buğday ve nar bulunan yılbaşı kolileri dağıtarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Bu paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılarının çok sayıda yorumda bulunması dikkat çekti. Sosyal medyada tepki çeken olay karşısında vatandaşlar 'Kuru ekmek edebiyatı yapanlar bakalım ne diyecek?' şeklinde yorumlar yaptı.
Bilindiği gibi Belediye Meclisini olağanüstü toplantıya çağırarak üçüncü kez 250 milyon TL'lik borçlanma talebi hakkında konuşan Seçer "Fakire fukaraya bakmam, ona aş göndermem lazım. Ben bu borçlanmayı o yüzden istiyorum.'' demişti.
12 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
30 Aralık 2020 16:56
|Kapadokya yeni yılı sakin karşılıyor
30 Aralık 2020 15:29
|AVM'lerde yılbaşı yoğunluğu
30 Aralık 2020 14:45
|Yurttan kaçan pozitifli hastayı jandarma personeli koşarak yakaladı
30 Aralık 2020 14:35
|Bakan Karaismailoğlu, Altı Şehitler Köprüsü'nün açılışını yaptı
30 Aralık 2020 13:52
|Korona virüsü yendi, yazdığı not sağlıkçıları duygulandırdı
30 Aralık 2020 12:47
|Yayladağı Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
30 Aralık 2020 10:52
|'Parka gidecekmiş 2 gözümün çiçeği, maske taksa bari'
29 Aralık 2020 23:34
|Tunceli'nin kaya odaları turizme kazandırılacak
29 Aralık 2020 23:23
|Trabzon'da M.Ö. 4 bin yılına tarihlenen mızrak uçları bulundu
29 Aralık 2020 21:16