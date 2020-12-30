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CHP'li belediye yılbaşı hediyesi olarak şarap yolladı!

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan, içerisinde şarap, çerez, buğday ve nar bulunan yılbaşı kolileri dağıtarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
 30 Aralık 2020 20:54
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CHP'li belediye yılbaşı hediyesi olarak şarap yolladı!

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan, içerisinde şarap, çerez, buğday ve nar bulunan yılbaşı kolileri dağıtarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bu paylaşımı gören sosyal medya kullanıcılarının çok sayıda yorumda bulunması dikkat çekti. Sosyal medyada tepki çeken olay karşısında vatandaşlar 'Kuru ekmek edebiyatı yapanlar bakalım ne diyecek?' şeklinde yorumlar yaptı.

Bilindiği gibi Belediye Meclisini olağanüstü toplantıya çağırarak üçüncü kez 250 milyon TL'lik borçlanma talebi hakkında konuşan Seçer "Fakire fukaraya bakmam, ona aş göndermem lazım. Ben bu borçlanmayı o yüzden istiyorum.'' demişti.
Memurlar.Net
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