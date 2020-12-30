Şanlıurfa'da 38 ambulans şoförüne soruşturma
|30 Aralık 2020 20:56
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Sağlık Bakanlığı'nın Şanlıurfa'ya gönderdiği tam donanımlı 38 yeni ambulans, peş peşe siren çalarak kentte giriş yaptı. Uzun ambulans konvoyunun gelişi sırasında drone çekimi yapıldı. Bu sırada ambulanslar ise siren çalarak toplama merkezine giriş yaptı.
VATANDAŞLAR PANİĞE KAPILDI
Ambulansların siren seslerini duyarak paniğe kapılan vatandaşların şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, ambulansların şehre girişi sırasında, personelden bazılarının siren çaldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi: "İntikal sırasında bazı sürücülerimiz, uyarılmalarına rağmen siren açmalarından dolayı vatandaşlarımız arasında merak ve tedirginlik uyandırması söz konusu olmuştur. Konuyla ilgili olarak siren açan ve talimatlara uymayan personeller hakkında gerekli işlemler yapılarak, soruşturma başlatılmıştır."
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