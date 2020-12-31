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Okul idaresi canlı yayında dersleri resen birleştirebilir mi?

İdare canlı yayında resen dersleri bileştiremez fakat canlı yayında dersler öğretmenlerin istemesi halinde birleştirilebilmekte fakat diğer öğretmenlerin budan da olumsuz etkilenmemesi gerekmektedir.
 31 Aralık 2020 14:00
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Okul idaresi canlı yayında dersleri resen birleştirebilir mi?

Okullarda haftalık ders programları hazırlanırken ilgili mevzuatlardaki hükümlere göre hareket edilmektedir

Şöyle ki;

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders yılı süresi ve haftalık ders programı" başlıklı 5. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Haftalık ders programı, öğretim yılı başında ve gerekli hallerde ders yılı içinde okul yönetimince hazırlanır. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre öğretmenlerin mazeretleri de dikkate alınarak dengeli olarak dağılımı yapılır ve ilgililere imza karşılığı duyurulur." hükümleri,

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Haftalık ders programı" başlıklı 12. maddesi 1. fıkrasındaki; " 1) Haftalık ders programı, öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur." hükümleri,

Ayrıca okul yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme" başlıklı 20. maddesi1. fıkrasındaki; "(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde milli eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il milli eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür." hükümleri dikkate alınarak okul yöneticileri tarafından kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri grup sayılarındaki hükümleri de dikkate alarak dengeli olarak dağıtıldıktan sonra, haftalık ders programları ile ilgili yukarıda yer verdiğimiz yönetmelik hükümlerindeki kriterler ve öğretmenlerin talepleri de gözetilerek haftalık ders programları öğretmene tebliğ edilir.

Peki, okul idaresi canlı yayında dersleri resen birleştirebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "EBA Canlı Sınıf Uygulama Esasları" konulu 20.11.2020 tarih ve 17032522 sayılı yazılarında bu soru cevaplandırılmıştır.

İlgili yazıda; "Tüm seviyeler için şube birleştirmeden de ders atamasına olanak sağlanacak geliştirmeler yapılmıştır; okullar için kota sınırı bulunmamaktadır.

Öğretmenlerimiz, istenmesi durumunda 4 şubeye kadar şube birleştirme özelliğini kullanabileceklerdir." açıklaması bulunmaktadır.

Dolayısıyla idare canlı yayında resen dersleri bileştiremez fakat canlı yayında dersler öğretmenlerin istemesi halinde birleştirilebilmekte fakat diğer öğretmenlerin budan da olumsuz etkilenmemesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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