1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DSÖ: Test edilmiş önlemlere bağlı kalmaya devam etmeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Herkesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamak zaman alacak. Hepimizi güvende tutan denenmiş ve test edilmiş önlemlere bağlı kalmaya devam etmeliyiz." dedi.
 30 Aralık 2020 21:21
+Aa- Yazdır
DSÖ: Test edilmiş önlemlere bağlı kalmaya devam etmeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Herkesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamak zaman alacak. Hepimizi güvende tutan denenmiş ve test edilmiş önlemlere bağlı kalmaya devam etmeliyiz." dedi.

Ghebreyesus, 31 Aralık 2019'da Çin'in, Vuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu hastalığı tespit edildiğini DSÖ'ye bildirmesinin yıl dönümü nedeniyle video mesaj yayımladı.

"Aşılar, salgının gidişatını değiştirmek için büyük umut veriyor" ifadesini kullanan Ghebreyesus, tünelin ucundaki ışığın görüldüğünü belirtti.

Ghebreyesus, salgının sona ermesi için sadece aşıların maliyetini karşılayabilecek ülkelerin değil dünya genelinde risk altındaki tüm insanların aşılanmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Herkese Kovid-19 aşısının yapılmasının zaman alacağının altını çizen Ghebreyesus, "Hepimizi güvende tutan denenmiş ve test edilmiş önlemlere bağlı kalmaya devam etmeliyiz." dedi.

Ghebreyesus, bu önlemleri de "fiziksel mesafeyi korumak, maske takmak, elleri yıkamak ve hijyen kurallarına uymak" olarak sıraladı.

- "4 milyar doların biraz üzerinde fona ihtiyacı var"

DSÖ eş güdümünde yürütülen "Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX)" önemine de değinen Ghebreyesus, "COVAX'ın düşük ve orta gelirli ülkeler için acil olarak aşı satın alması için 4 milyar doların biraz üzerinde (fona) ihtiyacı var. Yeni yılda üstesinden gelmemiz gereken zorluk budur." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ Genel Direktörü, 2020'nin hükümetlerin halk sağlığına yatırımları artırması gerektiğini gösterdiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
SMA gen tedavisi, semptomları başlamamış bebeklerde etkili
13 Aralık 2020 15:26		 Apartman sakinlerinden 'hayat kurtaran' bağış
07 Aralık 2020 11:38
Koronavirüs öksürüğü nasıl ayırt edilir? İşte cevabı
03 Aralık 2020 17:50		 45 dakikada sigaradan kurtulmak mümkün
29 Kasım 2020 22:08
Prof. Dr. İnan: HIV artık ölümcül değil kronik bir hastalık
28 Kasım 2020 16:29		 Aşı uygulamasına katılan gönüllüler her aşamada sıkı takipte
28 Kasım 2020 15:14
Vakalar artınca, acil dışındaki hastalara hizmet durduruldu
25 Kasım 2020 18:57		 Sağlık Bakanlığı A'dan Z'ye 'Kovid-19 Sözlüğü' hazırladı
24 Kasım 2020 14:44
Pandemiden çıkış yolları masaya yatırıldı
24 Kasım 2020 14:11		 Koronavirüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu
24 Kasım 2020 13:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:27 - Gelecek Partisi İl Başkanı'na saldıran şüpheli yakalandı22:22 - Başkentte yılbaşında buralar yabancı turistlere kapalı olacak21:57 - İstanbul Emniyeti'nden yeni yıl için umut aşılayan klip21:39 - Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine silahlı saldırı21:25 - Bakan Koca: Aşı 28 gün ara ile 2 iki doz halinde uygulanacak21:21 - DSÖ: Test edilmiş önlemlere bağlı kalmaya devam etmeliyiz
20:56 - Şanlıurfa'da 38 ambulans şoförüne soruşturma20:54 - CHP'li belediye yılbaşı hediyesi olarak şarap yolladı!20:53 - İtfaiyecilerin elini tutarak yardım bekledi20:51 - Şeker ameliyatı olmak için Türkiye'nin yolunu tuttular20:51 - 1 Ocak'ta, Cuma namazı kılınacak mı?20:49 - Bakan Soylu: Jandarma Uzman Çavuş alım süreci başladı
20:47 - Patent başvuru ücretleri belirlendi20:46 - Temizlik işçilerinin bulduğu para sahibine teslim edildi20:12 - Valilik, 3 bin 500 sağlık çalışanına teşekkür belgesi verdi20:06 - Yılbaşı öncesi ikramiye kazanacak olanlara uyarı19:53 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
19:47 - Demirtaş ve 107 kişi hakkında Kobane iddianamesi hazırlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı
Tüm kamu personelini etkiliyor... 2021 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
2021 için memurların yemek bedelleri netleşti
Simülasyonlu KPSS 2020/2 robotu yayında
Dr. Aylin Sözer'i vahşice öldüren katil tutuklandı
Banka güvenlik görevlisi 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı
Atama izinleri yanmasın diye, 50 Üniversite birden akademik personel alım ilanına çıktı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 6 aylık emekleri heba oldu
CTE'de 5 yıldır çalışan sözleşmeli personeli kadro beklerken, KPSS ile kadrolu personel alacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
captain fantastic 3
cennetten gelen kuşlar 1
gönül dağı 1
satranç 4
eskişehir spor 3
The Bloop 1
Dumping Sendromu 4
Kendini öven kişi 3
gizli buzlanma 4
lacivert 4
SON İLANLAR
Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Batman Üniversitesi işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi engelli işçi alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Adalet Bakanlığı 10 Avukat alacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam