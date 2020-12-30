1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine silahlı saldırı

Bolu'da, 112 Acil Sağlık ekibi, rahatsızlanan yaşlı bir kadının yakınının silahlı saldırısına uğradı.
 30 Aralık 2020 21:39
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bolu'da, 112 Acil Sağlık ekibi, rahatsızlanan yaşlı bir kadının yakınının silahlı saldırısına uğradı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde görevli bir 112 Acil Sağlık ekibi, ihbar üzerine Köroğlu Mahallesi Can Sokak'ta yaşayan 82 yaşındaki hastaya müdahaleye gitti.

Sağlık ekipleri, kendilerini bekleyen yakınlarından hasta hakkında bilgi almaya çalıştığı sırada bir kişinin sözlü saldırısına uğradı.

Bunun üzerine sağlık ekipleri polise haber vererek ambulansın içinde emniyet mensuplarının gelmesini beklemeye başladı. Sağlık ekiplerine sözlü saldırıda bulunan kişi bu sırada tabanca ile ambulansa ateş etmeye başladı.

Olay yerinden uzaklaşarak Bahçelievler Polis Karakoluna giden sağılık ekipleri şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ile sağlık müdürlüğü yetkilileri de polis karakoluna gelerek saldırıya uğrayan sağlık personelinin durumunu öğrendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekiplerine ateş ettiği iddia edilen İ.E.E.'yi (32) gözaltına aldı.

Bölgede bulunan 7 adet kurusıkı tabanca mermi kovanının çevresini emniyet bandı ile çeviren ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, hasta kadın 112 Komuta tarafından yönlendirilen başka bir ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri olayı doğrulayarak, "Beyaz Kod" verdiklerini ve adli sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gelecek Partisi İl Başkanı'na saldıran şüpheli yakalandı
30 Aralık 2020 22:27		 Çekme belgeli araç kullanan sürücüye 3 bin 701 lira ceza
30 Aralık 2020 19:42
İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Selçuk telefonla ikna etti
30 Aralık 2020 18:19		 Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
30 Aralık 2020 18:03
Kovid-19 hastası yurttan kaçmaya çalışırken yakalandı
30 Aralık 2020 16:32		 Şair Yılmaz Odabaşı tutuklandı
30 Aralık 2020 16:25
Hemşireyi bıçakla rehin alan saldırgan gözaltına alındı
30 Aralık 2020 15:48		 Aylin Sözer'e çalıştığı üniversitede gözyaşlarıyla veda edildi
30 Aralık 2020 14:49
Banka güvenlik görevlisi 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı
30 Aralık 2020 14:18		 Bakırköy Belediyesi'nde darp iddiası: Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı
30 Aralık 2020 10:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:27 - Gelecek Partisi İl Başkanı'na saldıran şüpheli yakalandı22:22 - Başkentte yılbaşında buralar yabancı turistlere kapalı olacak21:57 - İstanbul Emniyeti'nden yeni yıl için umut aşılayan klip21:39 - Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine silahlı saldırı21:25 - Bakan Koca: Aşı 28 gün ara ile 2 iki doz halinde uygulanacak21:21 - DSÖ: Test edilmiş önlemlere bağlı kalmaya devam etmeliyiz
20:56 - Şanlıurfa'da 38 ambulans şoförüne soruşturma20:54 - CHP'li belediye yılbaşı hediyesi olarak şarap yolladı!20:53 - İtfaiyecilerin elini tutarak yardım bekledi20:51 - Şeker ameliyatı olmak için Türkiye'nin yolunu tuttular20:51 - 1 Ocak'ta, Cuma namazı kılınacak mı?20:49 - Bakan Soylu: Jandarma Uzman Çavuş alım süreci başladı
20:47 - Patent başvuru ücretleri belirlendi20:46 - Temizlik işçilerinin bulduğu para sahibine teslim edildi20:12 - Valilik, 3 bin 500 sağlık çalışanına teşekkür belgesi verdi20:06 - Yılbaşı öncesi ikramiye kazanacak olanlara uyarı19:53 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
19:47 - Demirtaş ve 107 kişi hakkında Kobane iddianamesi hazırlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı
Tüm kamu personelini etkiliyor... 2021 yılı için, Gelir vergisi dilimlerindeki artış belli oldu
2021 için memurların yemek bedelleri netleşti
Simülasyonlu KPSS 2020/2 robotu yayında
Dr. Aylin Sözer'i vahşice öldüren katil tutuklandı
Banka güvenlik görevlisi 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı
Atama izinleri yanmasın diye, 50 Üniversite birden akademik personel alım ilanına çıktı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin 6 aylık emekleri heba oldu
CTE'de 5 yıldır çalışan sözleşmeli personeli kadro beklerken, KPSS ile kadrolu personel alacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iran aşısı 2
yamyam müteahhit 1
ayva yaprağı çayı 2
bim aşı reklamı 5
erzurum soğuğu vs sivas soğuğu vs afyon soğuğu 7
hasanoğlan köy enstitüsü 3
ermenek 2
Kendini öven kişi 3
Salieri kompleksi 2
cennetten gelen kuşlar 1
SON İLANLAR
Keçikalesi Belediyesi geçici işçi alacak
Batman Üniversitesi işçi alacak
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi engelli işçi alacak
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Adalet Bakanlığı 10 Avukat alacak
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 3 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam