Başkentte yılbaşında buralar yabancı turistlere kapalı olacak
|30 Aralık 2020 22:22
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İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ve bu hafta sonu yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tedbirlere ilişkin genelge kapsamında, Ankara'da yabancı turistlere de kapalı olacak cadde ve meydanlar belirlendi.
Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, yarın saat 21.00'den 1 Ocak Cuma günü 10.00'a kadar, Ankara Valiliğinin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararında belirtilen 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı'na ek olarak, Kuğulu Park, Sakarya Caddesi, Yüksel Caddesi, Konur-1 Sokak, Karanfil-1 Sokak, İzmir-1 Cadde ile Bahçelievler Mahallesi 7. Cadde, yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişlere sınırlandırılacak.
Söz konusu karar kapsamında belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca girişlerin engellenmesi için kolluk birimlerince fiziki güvenlik tedbirleri alınarak, kişilerin (yabancı turistler de dahil) bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyecek.
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