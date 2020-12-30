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Gelecek Partisi İl Başkanı'na saldıran şüpheli yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracını kurşunlayan şüpheli yakalandı. Şüpheli, aynı partinin başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı.
 30 Aralık 2020 22:27
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Gelecek Partisi İl Başkanı'na saldıran şüpheli yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracını kurşunlayan şüpheli yakalandı. Şüpheli, aynı partinin başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik, esnaf ziyaretinin ardından evine giderken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobiline ateş açıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişi veya kişiler olayın ardından kayıplara karıştı. Olayı herhangi bir yara almadan atlatan İşçilik, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde İşçilik'in aracına 4 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Titiz çalışma sonucu yakalandı

Öte yandan Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in ifadesine göre olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin beyaz bir otomobil ile olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. İfade üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevreyolu üzerinde bulunan kameraları incelemeye alarak, saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırının şüphelisi İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli M.T.'nin Gelecek Partisi'nin başka bir il başkan yardımcısının kardeşi olduğu öğrenildi. M.T.'nin aracında yapılan aramada saldırıda kullanılan 7.65 çapında tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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